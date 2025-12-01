Beşiktaş'ta Cengiz Ünder fırtınası!

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş'ta adeta hayata dönen Cengiz Ünder takımına skor katkısı vermeye devam ediyor.
Beşiktaş'ın 2-0 kazandığı Fatih Karagümrük maçının 58. dakikada kazanılan penaltıda çok kötü bir vuruşla topu kaleci Grbic'e teslim eden yıldız futbolcu ardından El Bilal Toure'ye çok güzel bir asist yaptı.
9 LİG MAÇINDA 6 GOLE DİREKT KATKI
Cengiz Ünder böylece son 9 lig maçında 4 gol ve 2 asistle toplam 6 gole direkt katkı vermiş oldu.
TARAFTARDAN TAM NOT
Milli futbolcu asistinin dışında mücadelesiyle de taraftarlardan yine tam not almayı başardı.
