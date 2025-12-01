01 Aralık
Beşiktaş'ta Cengiz Ünder fırtınası!

Beşiktaş'ta Cengiz Ünder, Fatih Karagümrük maçında kaçırdığı penaltıya rağmen yaptığı asist ve etkili oyunuyla son 9 lig maçında 6 gole doğrudan katkı verirken taraftardan tam not aldı.

calendar 01 Aralık 2025 09:51
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta Cengiz Ünder fırtınası!




Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş'ta adeta hayata dönen Cengiz Ünder takımına skor katkısı vermeye devam ediyor.

Beşiktaş'ın 2-0 kazandığı Fatih Karagümrük maçının 58. dakikada kazanılan penaltıda çok kötü bir vuruşla topu kaleci Grbic'e teslim eden yıldız futbolcu ardından El Bilal Toure'ye çok güzel bir asist yaptı.

9 LİG MAÇINDA 6 GOLE DİREKT KATKI

Cengiz Ünder böylece son 9 lig maçında 4 gol ve 2 asistle toplam 6 gole direkt katkı vermiş oldu.

TARAFTARDAN TAM NOT

Milli futbolcu asistinin dışında mücadelesiyle de taraftarlardan yine tam not almayı başardı. 

 
  
  
