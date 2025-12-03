Beşiktaş'ta ayrılık kararı: Jurasek

Beşiktaş'ın sezon başında Benfica'dan kiraladığı David Jurasek beklentileri karşılıksız bıraktı.
Bulduğu şansları iyi değerlendiremeyen Çek oyuncu, siyah-beyazlı takımdan ayrılarak Premier Lig ekibi Sunderland'a giden Arthur Masuaku'nun boşluğunu dolduramadı.
SATIN ALMA OPSİYONU
Bedelsiz kiralanan Jurasek'in sözleşmesinde zorunlu olmayan satın alma maddesi bulunuyor. Buna göre Beşiktaş sezon sonu 8 milyon euro ödeyerek Çek oyuncunun bonservisini alabilecek.
Ancak siyah-beyazlılar, Jurasek'in olumsuz performansı nedeniyle satın alma hamlesi yapmayacak.
YOLLAR AYRILACAK
Hatta koşulların oluşması halinde ocak ayında 25 yaşındaki oyuncuyla yolların ayrılması düşünülüyor.
Benfica'ya dönebilir FIFA transfer talimatı gereğince David Jurasek'in aynı sezonda kiralık olarak ikinci bir kulübe gitmesi mümkün değil ancak Çek oyuncu, Benfica'ya dönebilir.
Portekiz kulübü de futbolcusunu bu kez bonservisiyle birlikte elden çıkarabilir. Beşiktaş'ın ayrılık için bir süredir formül aradığı ve Benfica'nın kabul etmesi halinde Jurasek'le de bir görüşme yapılacağı aktarıldı.
SON MAÇTA BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI
Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın son olarak Karagümrük maçında beklentilerin çok altında bir futbol sergileyen Jurasek'in gönderilmesine sıcak baktığı ve yeni bir sol bek istediği bildirildi. Maddi koşulların oluşması durumunda ara transferde bir sol bek takviyesinin de yapılacağı kaydedildi.
