03 Aralık
Karacabey Belediyespor-Kocaelispor
13:00
03 Aralık
Leeds United-Chelsea
23:15
03 Aralık
Union Berlin-Bayern Munih
22:45
03 Aralık
Bochum-VfB Stuttgart
20:00
03 Aralık
Inter-Venezia
23:00
03 Aralık
SSC Napoli-Cagliari
20:00
03 Aralık
Atalanta-Genoa
17:00
03 Aralık
Dundee United-Rangers
22:45
03 Aralık
Celtic-Dundee FC
22:45
03 Aralık
Athletic Bilbao-Real Madrid
21:00
03 Aralık
Liverpool-Sunderland
23:15
03 Aralık
Wolves-N. Forest
22:30
03 Aralık
İstanbulspor-Sarıyer
13:30
03 Aralık
Burnley-C.Palace
22:30
03 Aralık
Brighton-Aston Villa
22:30
03 Aralık
Arsenal-Brentford
22:30
03 Aralık
Trabzonspor-Vanspor FK
20:30
03 Aralık
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Göztepe
18:00
03 Aralık
Esenler Erokspor-Karagümrük
15:30
03 Aralık
Kahramanmaraşspor-Erzurumspor
13:30
03 Aralık
Eyüpspor-Adliyespor
13:30
03 Aralık
Muğlaspor-Bodrum FK
13:30
03 Aralık
Sivasspor-Aliağa Futbol
13:30
03 Aralık
PEC Zwolle-Alkmaar
22:00

Beşiktaş'ta ayrılık kararı: Jurasek

Beşiktaş, şartların oluşması halinde ocak ayında David Jurasek ile yollarını ayıracak.

calendar 03 Aralık 2025 10:34
Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta ayrılık kararı: Jurasek
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Beşiktaş'ın sezon başında Benfica'dan kiraladığı David Jurasek beklentileri karşılıksız bıraktı.

Bulduğu şansları iyi değerlendiremeyen Çek oyuncu, siyah-beyazlı takımdan ayrılarak Premier Lig ekibi Sunderland'a giden Arthur Masuaku'nun boşluğunu dolduramadı.

SATIN ALMA OPSİYONU


Bedelsiz kiralanan Jurasek'in sözleşmesinde zorunlu olmayan satın alma maddesi bulunuyor. Buna göre Beşiktaş sezon sonu 8 milyon euro ödeyerek Çek oyuncunun bonservisini alabilecek.

Ancak siyah-beyazlılar, Jurasek'in olumsuz performansı nedeniyle satın alma hamlesi yapmayacak.

YOLLAR AYRILACAK

Hatta koşulların oluşması halinde ocak ayında 25 yaşındaki oyuncuyla yolların ayrılması düşünülüyor.

Benfica'ya dönebilir FIFA transfer talimatı gereğince David Jurasek'in aynı sezonda kiralık olarak ikinci bir kulübe gitmesi mümkün değil ancak Çek oyuncu, Benfica'ya dönebilir.

Portekiz kulübü de futbolcusunu bu kez bonservisiyle birlikte elden çıkarabilir. Beşiktaş'ın ayrılık için bir süredir formül aradığı ve Benfica'nın kabul etmesi halinde Jurasek'le de bir görüşme yapılacağı aktarıldı.

SON MAÇTA BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın son olarak Karagümrük maçında beklentilerin çok altında bir futbol sergileyen Jurasek'in gönderilmesine sıcak baktığı ve yeni bir sol bek istediği bildirildi. Maddi koşulların oluşması durumunda ara transferde bir sol bek takviyesinin de yapılacağı kaydedildi. 

