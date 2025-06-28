28 Haziran
Palmeiras-Botafogo RJ
19:00
28 Haziran
Benfica-Chelsea
23:00
28 Haziran
Rosenborg-Viking
19:00
28 Haziran
Hoedd-Mjoendalen
15:00
28 Haziran
Kongsvinger-Raufoss
15:00
28 Haziran
Lillestroem-Sogndal
17:00
28 Haziran
Moss-Egersund
17:00
28 Haziran
Odds Ballklubb-Start
17:00
28 Haziran
Skeid-Aalesund
17:00
28 Haziran
Stabaek-Ranheim
17:00
28 Haziran
Viborg-Randers FC
13:00
28 Haziran
Club Brugge-Kortrijk
13:00
28 Haziran
Kazan-KamAZ
13:00
28 Haziran
FC Nordsjaelland-AC Horsens
14:00
28 Haziran
Hvidovre-Broendby IF
15:00
28 Haziran
Sion-Xamax
17:00
28 Haziran
Alloa Athletic-Livingston
17:00
28 Haziran
Alkmaar-Kilmarnock
17:30
09 Ekim
Los Angeles FC-Toronto FC
05:30
28 Haziran
SJK-IFK Mariehamn
3-029'
28 Haziran
Haka-Ilves
18:00
28 Haziran
FC KTP-FF Jaro
20:00
28 Haziran
Oulu-VPS
23:00
28 Haziran
Vila Nova-Atletico GO
22:00
29 Haziran
Athletico Paranaense-Coritiba
00:30
28 Haziran
Vasteras SK-Landskrona BoIS
14:00
28 Haziran
Oergryte FF-Helsingborg
14:00
28 Haziran
GIF Sundsvall-Östersunds
16:00
28 Haziran
Trelleborgs FF-IK Oddevold
16:00
28 Haziran
Hammarby-Halmstads BK
16:00
28 Haziran
Oesters IF-Sirius
18:30

Beşiktaş'ta ayrılık gerçekleşiyor: Immobile!

Beşiktaş'ta hayal kırıklığı yaşatan Ciro Immobile, Bologna'ya transfer olmaya bir adım uzaklıkta.

calendar 28 Haziran 2025 10:48 | Son Güncelleme Tarihi: 28 Haziran 2025 11:43
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta ayrılık gerçekleşiyor: Immobile!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Beşiktaş'a geçtiğimiz sezon büyük beklentilerle transfer edilen ancak hayal kırıklığı yaşatan Ciro Immobile'de ayrılık çok yakın. İtalyan medyasından Bologna'nın transferde sona geldiği öne sürüldü.

BOLOGNA BİR ADIM UZAKTA

İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre, Serie A ekiplerinden Bologna, Immobile'yi transfer etmeye bir adım uzaklıkta.

1+1 YILLIK SÖZLEŞME

Haberde ayrıca, önümüzdeki birkaç saat içinde Beşiktaş'ın yeşil ışığı yakmasının beklendiği belirtlildi. Beşiktaş onay verirse Immobile, Bologna ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

FESİH İÇİN ARADAKİ FARK 1 MİLYON EURO

Ertan Süzgün'ün belirttiğine göre, Ciro Immobile tarafı fesih için Beşiktaş'tan minimum 3 milyon Euro istiyor. Başkan Serdal Adalı, fesih için 2 milyon Euro teklif etti. İki taraf arasında görüşmeler hızlandığı aktarıldı.

PERFORMANSI

İtalyan golcü, geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 41 maçta süre aldı. Bu karşılaşmalarda ise 19 gol ve 4 asistlik katkı sağladı. 

>>> Artık 500 TL değil 1000 TL'ye varan HEDİYE! KAMPANYA GÜNCELLENDİ, SON GÜNLER, KAÇIRMAYIN!...

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.