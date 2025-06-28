Beşiktaş'a geçtiğimiz sezon büyük beklentilerle transfer edilen ancak hayal kırıklığı yaşatan Ciro Immobile'de ayrılık çok yakın. İtalyan medyasından Bologna'nın transferde sona geldiği öne sürüldü.
BOLOGNA BİR ADIM UZAKTA
İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre, Serie A ekiplerinden Bologna, Immobile'yi transfer etmeye bir adım uzaklıkta.
1+1 YILLIK SÖZLEŞME
Haberde ayrıca, önümüzdeki birkaç saat içinde Beşiktaş'ın yeşil ışığı yakmasının beklendiği belirtlildi. Beşiktaş onay verirse Immobile, Bologna ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayacak.
FESİH İÇİN ARADAKİ FARK 1 MİLYON EURO
Ertan Süzgün'ün belirttiğine göre, Ciro Immobile tarafı fesih için Beşiktaş'tan minimum 3 milyon Euro istiyor. Başkan Serdal Adalı, fesih için 2 milyon Euro teklif etti. İki taraf arasında görüşmeler hızlandığı aktarıldı.
PERFORMANSI
İtalyan golcü, geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 41 maçta süre aldı. Bu karşılaşmalarda ise 19 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.
BOLOGNA BİR ADIM UZAKTA
İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre, Serie A ekiplerinden Bologna, Immobile'yi transfer etmeye bir adım uzaklıkta.
1+1 YILLIK SÖZLEŞME
Haberde ayrıca, önümüzdeki birkaç saat içinde Beşiktaş'ın yeşil ışığı yakmasının beklendiği belirtlildi. Beşiktaş onay verirse Immobile, Bologna ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayacak.
FESİH İÇİN ARADAKİ FARK 1 MİLYON EURO
Ertan Süzgün'ün belirttiğine göre, Ciro Immobile tarafı fesih için Beşiktaş'tan minimum 3 milyon Euro istiyor. Başkan Serdal Adalı, fesih için 2 milyon Euro teklif etti. İki taraf arasında görüşmeler hızlandığı aktarıldı.
PERFORMANSI
İtalyan golcü, geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 41 maçta süre aldı. Bu karşılaşmalarda ise 19 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.
>>> Artık 500 TL değil 1000 TL'ye varan HEDİYE! KAMPANYA GÜNCELLENDİ, SON GÜNLER, KAÇIRMAYIN!...