Beşiktaş'ta ayrılık gelişmesi: Gedson Fernandes!

Spartak Moskova, Beşiktaş forması giyen Gedson Fernandes için harekete geçti.
GÖRÜŞMELER BAŞLADI
Sercan Dikme'nin haberine göre, Rus temsilcisi, Beşiktaş'a Portekizli fubolcunun şartlarını sordu.
Spartak Moskova, Beşiktaş'ın cevabının ardından Gedson Fernandes transferi için siyah-beyazlılar ile resmi görüşmelere başladı.
BEŞİKTAŞ İLE SÖZLEŞMESİ
Gedson Fernandes için daha önce de Rusya'dan Zenit'in adı gündeme gelmişti.
Beşiktaş ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösteriliyor.
SEZON PERFORMANSI
Beşiktaş'ta geride kalan sezonda 49 maçta süre bulan Gedson Fernandes, 12 gol attı ve 3 asist yaptı.
GÖRÜŞMELER BAŞLADI
Sercan Dikme'nin haberine göre, Rus temsilcisi, Beşiktaş'a Portekizli fubolcunun şartlarını sordu.
Spartak Moskova, Beşiktaş'ın cevabının ardından Gedson Fernandes transferi için siyah-beyazlılar ile resmi görüşmelere başladı.
BEŞİKTAŞ İLE SÖZLEŞMESİ
Gedson Fernandes için daha önce de Rusya'dan Zenit'in adı gündeme gelmişti.
Beşiktaş ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösteriliyor.
SEZON PERFORMANSI
Beşiktaş'ta geride kalan sezonda 49 maçta süre bulan Gedson Fernandes, 12 gol attı ve 3 asist yaptı.