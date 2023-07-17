Savunma hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, Leicester City ile sözleşmesi biten Daniel Amartey'i liste başına yazmıştı. Amartey'in bugün İstanbul'da olması bekleniyor.
1 Temmuz itibariyle Leicester City'den ayrılan ve bonservisi elinde olan 28 yaşındaki Ganalı stoper, Siyah-Beyazlılar'ın 2+1 yıllık sözleşme teklifine 'evet' demişti.
Beşiktaşlı yetkililer de Ganalı oyuncu ile 3 yıllık anlaşmaya varıldığını ve Amartey'in hafta başında İstanbul'da olacağını doğruladı. Beşiktaş'tan senelik 1.7 milyon Euro kazanacak olan tecrübeli oyuncu, sağlık kontrolü ve resmi işlemlerin ardından Almanya'daki kampa katılacak.
MİLLİ FORMAYI 48 KEZ GİYDİ
1.86 boyundaki başarılı stoper, Gana Milli Takım formasını da 48 kez giymeyi başardı.
1 Temmuz itibariyle Leicester City'den ayrılan ve bonservisi elinde olan 28 yaşındaki Ganalı stoper, Siyah-Beyazlılar'ın 2+1 yıllık sözleşme teklifine 'evet' demişti.
Beşiktaşlı yetkililer de Ganalı oyuncu ile 3 yıllık anlaşmaya varıldığını ve Amartey'in hafta başında İstanbul'da olacağını doğruladı. Beşiktaş'tan senelik 1.7 milyon Euro kazanacak olan tecrübeli oyuncu, sağlık kontrolü ve resmi işlemlerin ardından Almanya'daki kampa katılacak.
MİLLİ FORMAYI 48 KEZ GİYDİ
1.86 boyundaki başarılı stoper, Gana Milli Takım formasını da 48 kez giymeyi başardı.