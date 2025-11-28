Beşiktaş'ta 4 futbolcu için ayrılık kararı!

Beşiktaş'ta ara transfer dönemi yaklaşırken ayrılacak oyuncu listesi de şekillenmeye başladı.
4 İSİM İÇİN AYRILIK
Siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın, takımdan ayrılacak 4 isim için raporunu verdi. Deneyimli teknik adamın raporuna göre, Jonas Svennson, Milot Rashica, Rafa Silva ve Felix Uduokhai yer alıyor.
FESİH VE SATIŞ
Beşiktaş, Svensson'a teklif gelmemesi halinde sözleşmesini karşılıklı olarak fesih etmeyi planlıyor. Takımda beklentilerin altında kalan Rashica ile Uduokhai ise cazip teklif gelmesi halinde satılacak.
RAFA SILVA BEKLENTİSİ
Öte yandan Rafa Silva krizi ise ayrılıkla sonuçlanacak. Siyah-beyazlılar, Portekizli yıldızdan hatırı sayılır bir gelir elde etmesi durumunda elinden çıkaracak.
