Süper Lig'de 21. haftanın açılış maçında Beşiktaş ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Dolmabahçe'de oynanan mücadelede kazanan 3-0'lık skorla ev sahibi Beşiktaş oldu.Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 20 ve 50. dakikada Cenk Tosun, 59. dakikada Dele Alli kaydetti.Al Nassr'dan Beşiktaş'a geri dönen Vincent Aboubakar, 677 gün sonra yeniden Dolmabahçe'ye çıktı. Kamerunlu'nun 36. dakikada attığı aşırtma gol, pozisyon öncesinde ofsayt olduğu gerekçesiyle iptal edildi.Cenk Tosun, Beşiktaş'ın yeni stadında 32 golle en çok fileleri havalandıran isim olarak geceye damga vurdu.Şenol Güneş yönetiminde, Süper Lig'deki son 5 maçını kazanan Beşiktaş puanını 38'e yükseltti. Son 9 deplasmanda galibiyet yüzü göremeyen Alanyaspor 25 puanda kaldı.Süper Lig'de gelecek hafta Beşiktaş, VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Alanyaspor, Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak.Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Corendon Alanyaspor'u konuk eden Beşiktaş'ta Dele Alli, ligde 6 maç sonra 11 kişilik kadroda yer buldu.Teknik direktör Şenol Güneş, son olarak HangiKredi Ümraniyespor maçının başlangıç kadrosunda yer alan ve daha sonra oynanan 6 karşılaşmada görev vermediği Dele Alli'yi, cezalı Nathan Redmond'ın yokluğunda orta sahada görevlendirdi.Siyah-beyazlı takımda kart cezaları bulunan Romain Saiss ve Valentin Rosier'in yokluğunda ise Welinton Souza ve Tayfur Bingöl kadroda yer aldı.Son olarak 18. haftadaki Kasımpaşa maçında 11'de yer alan Welinton, Saiss'ın yerine stoperde görev yaparken, Tayfur Bingöl ise Rosier'in yokluğunda sağ bekte sahaya çıktı.Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Vincent Aboubakar, siyah-beyazlı takımdaki üçüncü döneminde ilk kez sahaya 11'de çıktı.Geçen hafta Yukatel Kayserispor deplasmanında 69. dakikada oyuna giren siyah-beyazlı futbolcuya ısınma sırasında Beşiktaşlı taraftarlar büyük ilgi göstererek tribünlere çağırdı.Aboubakar, bu maçla birlikte 677 gün sonra Vodafone Park'ta sahaya çıkmış oldu. Siyah-beyazlı oyuncu, Dolmabahçe'deki son karşılaşmasına 21 Mart 2021 tarihinde Fenerbahçe ile oynanan derbide çıkmıştı.Maça oldukça hızlı başlayan Vincent Aboubakar ve Beşiktaş, Alanyaspor savunmasına ilk dakikalarda zor anlar yaşattı. Karşılaşmanın 3. dakikasında Beşiktaş gole yaklaştı. Salih Uçan'ın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Aboubakar, kaleci Runarsson'u çalımladıktan sonra sol çaprazdan şutunu çekti. Altıpasın üzerinde topa müdahale eden Furkan Bayır, meşin yuvarlağın ağlara gitmesine izin vermedi.Beşiktaş, Alanyaspor savunmasına zor anlar yaşatırken, ilk yarıda kalesinde iki net fırsat verdi. Ancak Mert Günok, Alanyaspor'a geçit vermedi. Maçta dakikalar 18'i gösterdiğinde, Beşiktaş penaltı kazandı. Ceza sahası içinde Furkan Bayır'ın kafayla geri pası kısa düştü. Araya giren ve topun sahibi olan Cenk Tosun, kaleci Runarsson'dan sıyrılmaya çalışırken yerde kaldı ve maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını gösterdi. 20'nci dakikada penaltıyı kullanan Cenk, topu filelerle buluşturdu veBeşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi.Siyah-beyazlı formayı yeniden sırtına geçiren Vincent Aboubakar'ın 36. dakikada attığı aşırtma gol, VAR incelemesinin ardından iptal edildi. Mert Günok'un uzun pasında topla buluşan ve ceza sahasına giren Muleka, yapılan baskı üzerine meşin yuvarlağı Aboubakar ile buluşturdu. Kamerunlu oyuncunun ceza yayından yaptığı aşırtma vuruşta kaleci Runarsson'un müdahalesi yeterli olmadı ve top filelerle buluştu. VAR incelemesinde, pozisyonun başlangıcında Muleka'nın ofsaytta olduğu gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı. İlk yarı Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.Maçın ikinci yarısına yine etkili başlayan Beşiktaş, 50. dakikada yine Cenk Tosun'un golüyle durumu 2-0 yaptı. Gedson'un savunma arkasına gönderdiği topu Cenk Tosun çaprazdan sol ayağıyla harika vurdu. Direğe de çarpan top ağlarla buluştu ve siyah-beyazlılar durumu 2-0'a getirdi.Maçta kontrolü elinden bırakmayan Beşiktaş, 59. dakikada Dele Alli'nin golüyle durumu 3-0 yaptı. Maçın 59. dakikasında Alanyaspor yine çıkarken topu kaptırdı. Cenk'in pasında topla buluşan Dele, yerden vurdu, kaleye giden topu Leroy Fer uzaklaştırmak istese de top çizgiyi geçti ve Beşiktaş farkı 3'e çıkardı.Beşiktaş'ın Alanyaspor'la karşı karşıya geldiği mücadelede Salih Uçan karşılaşmayı yarıda bıraktı. Maça ilk 11'de başlayan Salih Uçan, maçın 64. dakikasında sakatlandığını işaret ederek değişiklik istedi. Teknik direktör Şenol Güneş Salih Uçan'ın yerine Necip Uysal'ı sahaya sürdü. Salih Uçan Beşiktaş formasıyla bu sezon 16 maçta boy göstermiş ve 2 gol 2 asist üretmişti.Karşılaşmanın 69. dakikasında Alanyaspor'da Daniel Candeias, ceza sahası içinde Arthur Masuaku'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Arthur Masuaku'ya ise sarı kart çıktı. Ancak VAR uyarısı sonrası pozisyonu izleyen Yaşar Kemal Uğurlu, penaltı ve sarı kartı iptal etti. Kalan bölümde gol olmayınca, Beşiktaş 3-0'lık skorla galibiyete ulaştı.3. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Salih Uçan'ın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Aboubakar, kaleci Runarsson'u çalımladıktan sonra sol çaprazdan şutunu çekti. Altıpasın üzerinde topa müdahale eden Furkan Bayır, meşin yuvarlağın ağlara gitmesine izin vermedi.9. dakikada Dele Alli'nin pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Cenk Tosun'un yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak kale direğinin yanından az farkla auta çıktı.14. dakikada gelişen Alanyaspor atağında, Candeias'ın ara pasıyla sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Efecan Karaca'nın şutunda, meşin yuvarlağa sağ ayağıyla müdahale eden Mert Günok, golü engelledi.18. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Ceza sahası içinde Furkan Bayır'ın kafayla geri pası kısa düştü. Araya giren ve topun sahibi olan Cenk Tosun, kaleci Runarsson'dan sıyrılmaya çalışırken yerde kaldı ve maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını gösterdi. 20'nci dakikada penaltıyı kullanan Cenk, topu filelerle buluşturdu: 1-0.24. dakikada Candeias'ın sağdan ortasında, Ahmed Hassan'ın ceza sahası içinde yakın mesafeden yaptığı vuruşta kaleci Mert Günok gole izin vermedi.36. dakikada Beşiktaş'ın attığı gol, VAR incelemesinin ardından iptal edildi. Mert Günok'un uzun pasında topla buluşan ve ceza sahasına giren Muleka, yapılan baskı üzerine meşin yuvarlağı Aboubakar ile buluşturdu. Kamerunlu oyuncunun ceza yayından yaptığı aşırtma vuruşta kaleci Runarsson'un müdahalesi yeterli olmadı ve top filelerle buluştu. VAR incelemesinde, pozisyonun başlangıcında Muleka'nın ofsaytta olduğu gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı.50. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Gedson Fernandes'in ara pasıyla topla buluşan Cenk Tosun'un ceza sahası sol çaprazından çıkardığı sert şutta, meşin yuvarlak üst direğe çarparak filelerle buluştu: 2-0.59. dakikada siyah-beyazlı takım üçüncü golü buldu. Kaleci Runarsson'un pasında topla buluşan Doumbia'nın yapılan ön alan baskısı üzerine hatası sonucunda araya giren Dele Alli meşin yuvarlağın sahibi oldu. Dele Alli'nin ceza sahası sol çaprazından yaptığı vuruşta top önce Runarsson'a sonra da direğe çarparak ağlara yöneldi. Kale çizgisi üzerinde Fer'in müdahalesi yeterli olmadı ve meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-0.69. dakikada Corendon Alanyaspor'un kazandığı penaltı, yapılan VAR incelemesinin ardından iptal edildi. Ceza sahası içinde Masuaku ile girdiği ikili mücadelede Candeias'ın yerde kalması üzerine maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu penaltı kararı verdi. VAR hakemlerinin uyarısı üzerine pozisyonu saha kenarındaki ekrandan izleyen hakem Uğurlu, penaltı kararından vazgeçti. Yaşar Kemal Uğurlu, ayrıca Masuaku'ya gösterdiği sarı kartı da iptal etti.79. dakikada Oğuz Aydın'ın ceza sahası içinde soldan ortasında Zinedine Ferhat'ın penaltı noktası civarından uygun durumda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta gitti.84. dakikada Necip Uysal'ın ceza yayının sağından yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak direkten döndü.90+1. dakikada N'Koudou'nun ceza sahasının solundan pasında Kerem Atakan Kesgin'in altıpasın gerisinden yaptığı vuruşta kaleci Runarsson gole izin vermedi.Vodafone ParkYaşar Kemal Uğurlu, Ali Saygın Ögel, Hakan YemişkenMert Günok, Tayfur Bingöl, Tayyip Talha Sanuç, Welinton, Masuaku, Salih Uçan (Dk. 64 Necip Uysal), Gedson Fernandes, Muleka (Dk. 75 N'Koudou), Dele Alli (Dk. 85 Kerem Atakan Kesgin), Cenk Tosun, Aboubakar (Dk. 85 Atiba)Runarsson, Furkan Bayır, Fatih Aksoy, Leroy Fer, Candeias (Dk. 86 Pereira), Umut Güneş, Lusamba (Dk. 58 Doumbia), Zinedine Ferhat, Efecan Karaca (Dk. 58 Oğuz Aydın), Cavaleiro (Dk. 58 Efkan Bekiroğlu), Ahmed Hassan (Dk. 74 Erencan Yardımcı)Dk. 20 (Penaltıdan) ve 50 Cenk Tosun, Dk. 59 Dele Alli (Beşiktaş)Dk. 65 Efkan Bekiroğlu, Dk. 90+2 Doumbia (Corendon Alanyaspor)