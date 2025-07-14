Beşiktaş, Orkun Kökçü'nün ardından bugün de bir başka yeni transferine kavuşmaya hazırlanıyor.
Siyah-beyazlılar daha önce anlaşmaya vardığı Kyle Walker Peters'ı 14 Temmuz'da İstanbul'a getirmeye hazırlanıyor.
Bonservisi elinde bulunan 28 yaşındaki İngiliz sağ bek ile her konuda anlaşmaya varan siyah- beyazlılar, yıldız isme 14 Temmuz'da İstanbul'a getirerek resmi sözleşmeye imza attıracak.
3 yıllık mukavele imzalanacak olan Peters, senelik 3.5 milyon Euro kazanacak.
PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Southampton'da forma giyen Walker-Peters, 35 maçta görev alırken 2 asist üretti.
Siyah-beyazlılar daha önce anlaşmaya vardığı Kyle Walker Peters'ı 14 Temmuz'da İstanbul'a getirmeye hazırlanıyor.
Bonservisi elinde bulunan 28 yaşındaki İngiliz sağ bek ile her konuda anlaşmaya varan siyah- beyazlılar, yıldız isme 14 Temmuz'da İstanbul'a getirerek resmi sözleşmeye imza attıracak.
3 yıllık mukavele imzalanacak olan Peters, senelik 3.5 milyon Euro kazanacak.
PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Southampton'da forma giyen Walker-Peters, 35 maçta görev alırken 2 asist üretti.