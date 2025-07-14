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3-1
13 Temmuz
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Beşiktaş sağ bekine kavuşuyor

Orkun Kökçü'ye imza töreni gerçekleştiren Beşiktaş, şimdi de Kyle Walker-Peters'ı İstanbul'a getiriyor.

calendar 14 Temmuz 2025 08:21
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş sağ bekine kavuşuyor
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Beşiktaş, Orkun Kökçü'nün ardından bugün de bir başka yeni transferine kavuşmaya hazırlanıyor.

Siyah-beyazlılar daha önce anlaşmaya vardığı Kyle Walker Peters'ı 14 Temmuz'da İstanbul'a getirmeye hazırlanıyor.

Bonservisi elinde bulunan 28 yaşındaki İngiliz sağ bek ile her konuda anlaşmaya varan siyah- beyazlılar, yıldız isme 14 Temmuz'da İstanbul'a getirerek resmi sözleşmeye imza attıracak.

3 yıllık mukavele imzalanacak olan Peters, senelik 3.5 milyon Euro kazanacak.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Southampton'da forma giyen Walker-Peters, 35 maçta görev alırken 2 asist üretti.

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