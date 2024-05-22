Beşiktaş Safi Çimento kazandı seriyi 2-0'a getirdi

Hentbol Erkekler Süper Lig şampiyonluk etabı final turunda Beşiktaş Safi Çimento ağırladığı Sakarya Büyükşehir Belediyespor'u 41-30 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş Safi Çimento kazandı seriyi 2-0'a getirdi
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22 Mayıs 2024 20:55
Hentbol Erkekler Süper Lig play-off şampiyonluk etabı final turu ikinci maçında Beşiktaş Safi Çimento, sahasında Sakarya Büyükşehir Belediyespor'u 41-30 mağlup etti.

Siyah-beyazlı ekip, Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını 21-14 önde tamamladı. İkinci devrede farkı açan Beşiktaş, karşılaşmadan 41-30 galip ayrılarak final turunda durumu 2-0'a getirdi.

Üç galibiyete ulaşacak takımın şampiyon olacağı final turunun üçüncü maçı, 25 Mayıs Cumartesi günü Sakarya'da oynanacak.

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