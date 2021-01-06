Beşiktaş, Mandzukic için teklifini yaptı

34 yaşındaki Hırvat futbolcu Mario Mandzukic ile görüşmeler resmen başladı. Sezon başında 3 milyon Euro ve imza parası isteyen yıldız golcünün bu kez Kartal'ın 1.5 milyon Euro'luk teklifine sıcak olduğu belirtildi

Haber; Sabah
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Beşiktaş, Mandzukic için teklifini yaptı
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06 Ocak 2021 09:17
Ara transferde birer santrfor, stoper ve orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş, çalışmalarını sürdürüyor. Forvette birçok isim üzerinde duran siyah-beyazlılar, 17 Ocak'ta oynanacak Galatasaray derbisine yeni golcüyü yetiştirmeyi planlıyor. İşte Sabah Gazetesi'nde yer alan, "Mandzukic derbiye yetişecek" başlıklı haber...

Kartal, bu doğrultuda Mario Mandzukic ile sezon başında sağlayamadığı anlaşmayı bu kez yapmak için görüşmelere dün itibarıyla resmen başladı. 34 yaşındaki Hırvat futbolcunun menajeriyle direkt teması geçildi.

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Sahalara dönerek yeniden futbol oynamak ve yaza kadar form tutarak milli takımıyla Avrupa Şampiyonası'nda forma giymek isteyen Mandzukic'in Kartal'a sıcak baktığı belirtildi. Sezon başı 3 milyon Euro net maaşın yanı sıra imza parası isteyen golcü oyuncunun bu kez Beşiktaş'ın 1.5 milyon Euro maaş şartına yanaşması bekleniyor.

Temmuz ayından bu yana takımsız olan Mandzukic, fiziki açıdan kendisini sağlıklı tutmak adına özel antrenörlerinin uyguladığı programlar eşliğinde çalışmalarını sürdürüyor. 

 


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