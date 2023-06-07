Beşiktaş - Konyaspor: 11'ler

Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında Beşiktaş, Arabam.com Konyaspor'u konuk edecek.
Vodafone Park'ta oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek. Beşiktaş - Konyaspor mücadelesini beIN Sports canlı yayınlayacak. VAR koltuğunda ise Serkan Tokat oturacak.
11'ler
Beşiktaş
Mert, Rosier, Welinton, Colley, Umut, Salih, Amir, Gedson, Muleka, Cenk, Aboubakar.
Konyaspor
Sehic, Ahmet, Adil, Uğurcan, Guilherme, Soner, Oğulcan, Marlos Moreno, Michalak, Pozuelo, Diouf.
SÜPER LİG MAÇLARINDA DAHA YÜKSEK ORANLAR İDDAA.COM'DA
Süper Lig'in geride kalan bölümünde 23 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan Beşiktaş, son haftaya 77 puanla 3. sırada girdi. Siyah beyazlılar, Konyaspor'u yendiği takdirde Fenerbahçe'nin önüne geçerek sezonu şampiyon Galatasaray'ın ardından ikinci sırada bitirecek.
Yaptığı maçların 12'si kazanan, 14'ünde berabere kalan ve 9'undan mağlup ayrılan Arabam.com Konyaspor ise 50 puanla 7. sırada bulunuyor.
Beşiktaş, ligin ilk yarısında Konya'da oynanan mücadeleyi 2-1 kazanmıştı.
Eksikler
Beşiktaş'ta Romain Saiss, Onur Bulut, Rachid Ghezzal, Nathan Redmond ve Alexandru Maxim'in sakatlıkları bulunuyor. Arthur Masuaku ise sarı kart cezası nedeniyle Konyaspor karşısında forma giyemeyecek.
Konyaspor'da teknik direktörü Stanojevic, Karagümrük maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle takımının başında sahaya çıkamayacak. Öte yandan sarı kart cezalısı Calvo maç kadrosunda yer almayacak. Öte yandan Endri Çekici, Muhammet Demir ve Ikpeazu'nun sakatlıkları bulunuyor.
Beşiktaş kazanırsa ikinci bitirecek
Beşiktaş Konyaspor'u yendiği takdirde, ligi ikili averajda üstün olduğu Fenerbahçe'nin önünde ligi ikinci sırada tamamlayacak.
Beşiktaş ile aynı puana sahip Fenerbahçe, Gaziantep FK'nin ligden çekilmesi nedeniyle son hafta hükmen galip ilan edilecek.
44. randevu
Beşiktaş ile Konyaspor, Süper Lig'de 44. kez kozlarını paylaşacak.
İki takımın daha önce karşı karşıya geldiği 43 maçta Beşiktaş 24, Konyaspor ise 6 kez galibiyete uzanırken 13 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Tüm karşılaşmalarda Beşiktaş toplam 79 gol kaydederken Konyaspor ise 40 golü siyah beyazlı takımın ağlarına gönderdi.
İç sahada 268 gündür yenilmiyor
Şenol Güneş'in takımın başına gelmesinden bu yana büyük bir ivme yakalayan Beşiktaş, iç sahada 268 gündür yenilmiyor.
Bu sezon Süper Lig'de iç sahada çıktığı 17 maçın 13'ünü kazanıp 3'ünü beraberlikle tamamlayan siyah beyazlı takım, bu sezon sadece evinde Başakşehir'e 1-0'lık skorla mağlup olmuştu.
Vodafone Park'ta oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek. Beşiktaş - Konyaspor mücadelesini beIN Sports canlı yayınlayacak. VAR koltuğunda ise Serkan Tokat oturacak.
11'ler
Beşiktaş
Mert, Rosier, Welinton, Colley, Umut, Salih, Amir, Gedson, Muleka, Cenk, Aboubakar.
Konyaspor
Sehic, Ahmet, Adil, Uğurcan, Guilherme, Soner, Oğulcan, Marlos Moreno, Michalak, Pozuelo, Diouf.
SÜPER LİG MAÇLARINDA DAHA YÜKSEK ORANLAR İDDAA.COM'DA
Süper Lig'in geride kalan bölümünde 23 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan Beşiktaş, son haftaya 77 puanla 3. sırada girdi. Siyah beyazlılar, Konyaspor'u yendiği takdirde Fenerbahçe'nin önüne geçerek sezonu şampiyon Galatasaray'ın ardından ikinci sırada bitirecek.
Yaptığı maçların 12'si kazanan, 14'ünde berabere kalan ve 9'undan mağlup ayrılan Arabam.com Konyaspor ise 50 puanla 7. sırada bulunuyor.
Beşiktaş, ligin ilk yarısında Konya'da oynanan mücadeleyi 2-1 kazanmıştı.
Eksikler
Beşiktaş'ta Romain Saiss, Onur Bulut, Rachid Ghezzal, Nathan Redmond ve Alexandru Maxim'in sakatlıkları bulunuyor. Arthur Masuaku ise sarı kart cezası nedeniyle Konyaspor karşısında forma giyemeyecek.
Konyaspor'da teknik direktörü Stanojevic, Karagümrük maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle takımının başında sahaya çıkamayacak. Öte yandan sarı kart cezalısı Calvo maç kadrosunda yer almayacak. Öte yandan Endri Çekici, Muhammet Demir ve Ikpeazu'nun sakatlıkları bulunuyor.
Beşiktaş kazanırsa ikinci bitirecek
Beşiktaş Konyaspor'u yendiği takdirde, ligi ikili averajda üstün olduğu Fenerbahçe'nin önünde ligi ikinci sırada tamamlayacak.
Beşiktaş ile aynı puana sahip Fenerbahçe, Gaziantep FK'nin ligden çekilmesi nedeniyle son hafta hükmen galip ilan edilecek.
44. randevu
Beşiktaş ile Konyaspor, Süper Lig'de 44. kez kozlarını paylaşacak.
İki takımın daha önce karşı karşıya geldiği 43 maçta Beşiktaş 24, Konyaspor ise 6 kez galibiyete uzanırken 13 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Tüm karşılaşmalarda Beşiktaş toplam 79 gol kaydederken Konyaspor ise 40 golü siyah beyazlı takımın ağlarına gönderdi.
İç sahada 268 gündür yenilmiyor
Şenol Güneş'in takımın başına gelmesinden bu yana büyük bir ivme yakalayan Beşiktaş, iç sahada 268 gündür yenilmiyor.
Bu sezon Süper Lig'de iç sahada çıktığı 17 maçın 13'ünü kazanıp 3'ünü beraberlikle tamamlayan siyah beyazlı takım, bu sezon sadece evinde Başakşehir'e 1-0'lık skorla mağlup olmuştu.
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