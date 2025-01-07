Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı'nda kriz

Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, Ankara'da oynanan Zerenspor maçı öncesinde yaşanan olaylarla gündeme oturdu.



Voleybol şubesinin eski sponsoru ve kongre üyesi Ali Ceylan, takımın kamp yaptığı otele giderek Baş Antrenör Recep Vatansever ile görüşme yaptı. Bu görüşmenin ardından takımın başında sahaya çıkan Vatansever yenilgi sonrası istifasını sundu.



Hafta sonunda Ankara'da Kemal Erdoğan'ın sahibi olduğu otelde maç saatini bekleyen Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, beklenmedik bir ziyaretle sarsıldı. Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı'nın eski sponsoru Ali Ceylan, takımın kaldığı otele giderek Baş Antrenör Recep Vatansever ile görüştü. Görüşmede Ceylan'ın, şunları söylediği iddia edildi:



"Takımın yeniden sponsoru ben oldum. Yanındaki yardımcı antrenörleri istemiyorum. Ekipte köklü değişikliklere imza atacağım."



Takımda Moral Bozukluğu ve Mağlubiyet



Bu olayların ardından kamp atmosferi bozulurken, takım Zerenspor maçına moralsiz bir şekilde çıktı. Yaşanan krizin sahaya yansıdığı görülen mücadelede Beşiktaş, zorlu karşılaşmayı 3-2 kaybetti.



Recep Vatansever Görevinden Ayrıldı



Maçın hemen ardından Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı'nın Baş Antrenörü Recep Vatansever, yaşanan olayları gerekçe göstererek istifa ettiğini açıkladı. Takımın şu anda antrenörsüz kaldığı ve Ali Ceylan'ın, yeni bir teknik ekip arayışına başladığı öğrenildi.



Beşiktaş Yönetimi Sessiz



Yaşanan kriz ve istifayla ilgili Beşiktaş yönetiminden henüz bir açıklama yapılmazken, taraftarlar sosyal medyada duruma tepki gösterdi. Ceylan'ın, bir süredir Vatansever'in transferini istediği Nilüfer Belediyespor'lu Julia'nın transferinini engellediği öğrenildi. [Kartal Haber]



