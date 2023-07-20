Beşiktaş Kadın Futbol Takımı transferi açıkladı

Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı, orta saha oyuncusu Birsen Bozbal'ı transfer etti.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımımız, 2023-24 sezonu transfer çalışmaları kapsamında orta saha oyuncusu Birsen Bozbal'ı kadrosuna kattı. Birsen Bozbal'a hoş geldin diyor, şanlı formamız ile üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Gelecek sezon iddialı olmak isteyen Beşiktaş'ta transferlerin devam edileceği de söylendi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımımız, 2023-24 sezonu transfer çalışmaları kapsamında orta saha oyuncusu Birsen Bozbal'ı kadrosuna kattı. Birsen Bozbal'a hoş geldin diyor, şanlı formamız ile üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Gelecek sezon iddialı olmak isteyen Beşiktaş'ta transferlerin devam edileceği de söylendi.