Beşiktaş'ın yeni gözdesi Jean Onana

Beşiktaş'ta kadroda düşünülmeyen Jean Onana taraftarlarını sevindirdi.
Jean Onana geçen sezon 4 milyon avroya transfer edilmiş ancak kötü performansı sebebiyle Marsilya'ya kiralık gitmişti. Galatasaray maçında hem gücü hem de hızı ile büyük beğeni toplayan Kamerunlu yıldıza şans doğdu.
İdmanlarda da büyük gayret gösteren 24 yaşındaki oyuncunun takımda kalma ihtimalinin arttığı öğrenildi.
Geçen sezonun ikinci yarısında Marsilya'ya kiralık olarak giden Onana, şu ana kadar Beşiktaş forması altında çıktığı 10 maçta 1 asist yaptı.
Jean Onana geçen sezon 4 milyon avroya transfer edilmiş ancak kötü performansı sebebiyle Marsilya'ya kiralık gitmişti. Galatasaray maçında hem gücü hem de hızı ile büyük beğeni toplayan Kamerunlu yıldıza şans doğdu.
İdmanlarda da büyük gayret gösteren 24 yaşındaki oyuncunun takımda kalma ihtimalinin arttığı öğrenildi.
Geçen sezonun ikinci yarısında Marsilya'ya kiralık olarak giden Onana, şu ana kadar Beşiktaş forması altında çıktığı 10 maçta 1 asist yaptı.
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