Beşiktaş'ın yeni gözdesi Jean Onana

Galatasaray maçı başta olmak üzere kamp döneminde de iyi bir performans sergileyen Jean Onana'ya takımda kalması yönünde şans doğdu.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; Twitter
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Beşiktaş'ın yeni gözdesi Jean Onana
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07 Ağustos 2024 09:43
Beşiktaş'ta kadroda düşünülmeyen Jean Onana taraftarlarını sevindirdi.

Jean Onana geçen sezon 4 milyon avroya transfer edilmiş ancak kötü performansı sebebiyle Marsilya'ya kiralık gitmişti. Galatasaray maçında hem gücü hem de hızı ile büyük beğeni toplayan Kamerunlu yıldıza şans doğdu.

İdmanlarda da büyük gayret gösteren 24 yaşındaki oyuncunun takımda kalma ihtimalinin arttığı öğrenildi.

Geçen sezonun ikinci yarısında Marsilya'ya kiralık olarak giden Onana, şu ana kadar Beşiktaş forması altında çıktığı 10 maçta 1 asist yaptı.

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