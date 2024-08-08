Beşiktaş'ın sol bek için alternatif adayları arasında Borna Sosa bulunuyor.
Hollanda Ligi takımlarından Ajax ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki oyuncu için kiralama teklifi yapılacak.
Ajax formasını giyen Sosa, geçen sezon 28 maçta 5 asist yaptı. Transfermarkt'a göre tecrübeli oyuncunun güncel değeri 7.5 milyon euro.
SAĞA EN GÜÇLÜ ADAY RICK KARSDORP
Sağ bek için de güçlü adaylardan birisi Karsdorp. Roma'nın kadroda düşünmediği ve Mourinho'nun eski öğrencisi olan 29 yaşındaki Hollandalı futbolcu için teklif yapıldığı belirtildi. İtalyan medyası Beşiktaş'ın ciddi olduğunu ve görüşmelerin bitme aşamasına geldiğini ifade etti.
Hollanda Ligi takımlarından Ajax ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki oyuncu için kiralama teklifi yapılacak.
Ajax formasını giyen Sosa, geçen sezon 28 maçta 5 asist yaptı. Transfermarkt'a göre tecrübeli oyuncunun güncel değeri 7.5 milyon euro.
SAĞA EN GÜÇLÜ ADAY RICK KARSDORP
Sağ bek için de güçlü adaylardan birisi Karsdorp. Roma'nın kadroda düşünmediği ve Mourinho'nun eski öğrencisi olan 29 yaşındaki Hollandalı futbolcu için teklif yapıldığı belirtildi. İtalyan medyası Beşiktaş'ın ciddi olduğunu ve görüşmelerin bitme aşamasına geldiğini ifade etti.
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