Beşiktaş'ın Rizespor maçı kadrosu belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Beşiktaş'ın kadrosu belli oldu
Siyah-beyazlılarda hastalıklarını atalan Necip Uysal, Güven Yalçın ve Salih Uçan, Rizespor maçının kadrosuna alındı.
Beşiktaş, Çaykur Rizespor ile 9 Ocak pazar günü saat 19.00'da deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Beşiktaş'ın eksikleri
Mert Günok
Rachid Ghezzal
N'Koudou
Oğuzhan Özyakup
Mehmet Topal
Pjanic
Atiba
Alex Teixeira
Can Bozdoğan
Kenan Karaman
Cyle Larin
İşte Beşiktaş'ın kamp kadrosu
Siyah-beyazlılarda hastalıklarını atalan Necip Uysal, Güven Yalçın ve Salih Uçan, Rizespor maçının kadrosuna alındı.
Beşiktaş, Çaykur Rizespor ile 9 Ocak pazar günü saat 19.00'da deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Beşiktaş'ın eksikleri
Mert Günok
Rachid Ghezzal
N'Koudou
Oğuzhan Özyakup
Mehmet Topal
Pjanic
Atiba
Alex Teixeira
Can Bozdoğan
Kenan Karaman
Cyle Larin
İşte Beşiktaş'ın kamp kadrosu