Beşiktaş'ın konuğu Samsunspor

Beşiktaş, Süper Lig'de Samsunspor ile sahasında karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ın konuğu Samsunspor
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17 Ocak 2025 11:51
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında cumartesi günü Reeder Samsunspor'u konuk edecek.

Tüpraş Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Kadir Sağlam yönetecek.

Ligde çıktığı 18 maçta 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan siyah-beyazlılar, topladığı 30 puan ve averajla 6. sırada yer aldı.

Siyah-beyazlı ekip oynadığı son 3 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı.

Oynadığı futbolla takdir toplayan bu sezonun çıkış yapan ekiplerinden Reeder Samsunspor ise 11 kez sahadan galip ayrılırken, 3 maçta berabere kaldı. Karadeniz ekibi, 4 müsabakadan ise puansız ayrıldı.

Beşiktaş'ta 3 eksik

Siyah-beyazlı takımda 3 futbolcu, Reeder Samsunspor karşısında forma giyemeyecek.

Beşiktaş'ta tedavileri devam eden Necip Uysal, Gabriel Paulista ile Tayyip Talha Sanuç, müsabakada görev yapamayacak.

Beş futbolcu ceza sınırında

Beşiktaş'ta 5 futbolcu, Samsunspor karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Üçer sarı kartları bulunan Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Rafa Silva, Moatasem Al-Musrati ve Ciro Immobile, kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.

Söz konusu 5 oyuncu, cezalı olması durumunda Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Onvo Antalyaspor ile yapılacak müsabakada forma giyemeyecek.

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