Beşiktaş'ın Jorgensen için rakibi çok!

Chelsea forması giyen Filip Jorgensen, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.
İngiliz ekibinde geri plana düşen Jorgensen, kulüpten ayrılık için izin istedi. Chelsea, bu gelişmenin ardından 24 yaşındaki file bekçisini satış listesine koydu.
BEŞİKTAŞ'IN RAKİBİ FAZLA
Beşiktaş, Jorgensen'in durumunu yakından takip ediyor ancak bu transferde rakibi oldukça fazla. Jorgensen ile Porto ve Genoa dışında Premier Lig ekipleri de ilgileniyor.
24 yaşındaki Danimarkalı-İsveçli kaleci, 2024 yazında Villarreal'den Chelsea'ye 24.5 milyon Euro bedelle transfer olmuştu.
Jorgensen geçen sezon 12 maçta süre alıp kalesinde 17 gol gördü.
İngiliz ekibinde geri plana düşen Jorgensen, kulüpten ayrılık için izin istedi. Chelsea, bu gelişmenin ardından 24 yaşındaki file bekçisini satış listesine koydu.
BEŞİKTAŞ'IN RAKİBİ FAZLA
Beşiktaş, Jorgensen'in durumunu yakından takip ediyor ancak bu transferde rakibi oldukça fazla. Jorgensen ile Porto ve Genoa dışında Premier Lig ekipleri de ilgileniyor.
24 yaşındaki Danimarkalı-İsveçli kaleci, 2024 yazında Villarreal'den Chelsea'ye 24.5 milyon Euro bedelle transfer olmuştu.
Jorgensen geçen sezon 12 maçta süre alıp kalesinde 17 gol gördü.