Beşiktaş'ın golü faule takıldı!

Beşiktaş'ın Antalyaspor ile karşılaştığı maçta 3. golü faul gerekçesiyle iptal edildi.

Haber; Sporx.com
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Beşiktaş'ın golü faule takıldı!
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18 Ağustos 2024 22:30
Son güncelleme 18 Ağustos 2024 22:47
Beşiktaş, Süper Lig'in 2. haftasında sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya geldi.

Siyah beyazlı takım, rakibi karşısında Emirhan Topçu'nun golüyle 30. dakikada 3-1 öne geçti.

Hakem Mehmet Türkmen, Beşiktaş'ın kaydettiği bu golü geçersiz saydı. Türkmen, topu Emirhan'a indiren Omar Colley'in rakibine faul yaptığını işaret ederek topu Antalyaspor'a verdi.

Öte yandan yayıncı kuruluşta maç esnasında gol için, "Ofsayt" nedeniyle iptal edildiği bilgisi geçildi. Beşiktaşlı taraftarlar, Colley ve Emirhan'ın ofsaytta olmadığını belirterek pozisyona tepki gösterdi.

Yayıncı kuruluşta devre arasında program yapan Güntekin Onay ise Emirhan'ın golünün faul nedeniyle geçerli sayılmadığını söyledi.

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