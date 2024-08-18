Beşiktaş'ın golü faule takıldı!

Beşiktaş, Süper Lig'in 2. haftasında sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya geldi.
Siyah beyazlı takım, rakibi karşısında Emirhan Topçu'nun golüyle 30. dakikada 3-1 öne geçti.
Hakem Mehmet Türkmen, Beşiktaş'ın kaydettiği bu golü geçersiz saydı. Türkmen, topu Emirhan'a indiren Omar Colley'in rakibine faul yaptığını işaret ederek topu Antalyaspor'a verdi.
Öte yandan yayıncı kuruluşta maç esnasında gol için, "Ofsayt" nedeniyle iptal edildiği bilgisi geçildi. Beşiktaşlı taraftarlar, Colley ve Emirhan'ın ofsaytta olmadığını belirterek pozisyona tepki gösterdi.
Yayıncı kuruluşta devre arasında program yapan Güntekin Onay ise Emirhan'ın golünün faul nedeniyle geçerli sayılmadığını söyledi.
Siyah beyazlı takım, rakibi karşısında Emirhan Topçu'nun golüyle 30. dakikada 3-1 öne geçti.
Hakem Mehmet Türkmen, Beşiktaş'ın kaydettiği bu golü geçersiz saydı. Türkmen, topu Emirhan'a indiren Omar Colley'in rakibine faul yaptığını işaret ederek topu Antalyaspor'a verdi.
Öte yandan yayıncı kuruluşta maç esnasında gol için, "Ofsayt" nedeniyle iptal edildiği bilgisi geçildi. Beşiktaşlı taraftarlar, Colley ve Emirhan'ın ofsaytta olmadığını belirterek pozisyona tepki gösterdi.
Yayıncı kuruluşta devre arasında program yapan Güntekin Onay ise Emirhan'ın golünün faul nedeniyle geçerli sayılmadığını söyledi.
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