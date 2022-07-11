ISMAEL, HAYRAN KALDI

BADRA YERLİ STATÜSÜNDE OLACAK MI?

Beşiktaş bir taraftan şampiyonluk mücadelesi verirken diğer taraftan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Öncelikli transferlere imza attıran siyah-beyazlılar, altyapıdan oyuncuları da A Takım kadrosuna monte etmek istiyor. O isimlerden biri de Fildişili stoper Badra Cisse oldu. Oyuncu için tek bir engel söz konusu.Stoper transferi için uğraş veren Beşiktaş, yüksek maliyetlerle de baş etmek istiyor. Werder Bremen maçında olumlu izler bırakan Badra Cisse için yönetim harekete geçti. Valerien Ismael'in Ceyhun Kazancı'ya 19 yaşındaki oyuncunun istediği özelliklere sahip olduğu yönünde rapor verdiği gündeme geldi.Badra Cisse eğer A takıma alınırsa Beşiktaş bir anda milyonlarca Euro'yu kasasından çıkarmaktan kurtulacak. Ancak; bunun önünde ciddi bir engel var. UEFA'nın belirlediği kurallara göre Badra Cisse, Beşiktaş altyapısından yetiştiği için yerli statüde sayılıyor. Ama Türkiye Futbol Federasyonu, UEFA'nın belirlediği kuralı tanımıyor ve Badra yabancı statüsünde görülüyor. Siyah beyazlı yönetim, TFF nezdinde gerekli başvuruları yapıp Badra'yı yerli oyuncu olarak listeye eklemeye çalışacak.