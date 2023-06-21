Beşiktaş'ın 3 önceliği: Transferdeki durum onlara bağlı

Beşiktaş'ta transfer belirsizliği var çünkü şu anda sıcak gündemdeki konular netleşmiş değil.
Bir yandan gidecek isimler var bir yandan kalacaklar. Romain Saiss'in her gün adı farklı bir kulüple anılıyor. Marsilya ve Nottinham Forest'ın yakın markajındaki Faslı stopere son olarak Lens de kancayı attı. Ve Fransız takımının 4 milyon avroyu vermeye razı olduğu iddia edildi.
"DAHA AŞAĞI OLMAZ MI?"
Yönetimin önünde duran ve bir an önce çözülmesi istenilen diğer iki konu ise Nathan Redmond ile Tayfur Bingöl'ün durumu. Şu anda tatilde olan İngiliz oyuncuya kalması için teklif yapıldı ve cevabı bekleniyor. Yönetim gelecek cevaba göre yol almayı planlıyor ve Alanya'dan satın alma opsiyonu ile kiralanan Tayfur'un da 1,5 milyon avroluk satın alma bedelini aşağı çekmek istiyor.
Bir yandan gidecek isimler var bir yandan kalacaklar. Romain Saiss'in her gün adı farklı bir kulüple anılıyor. Marsilya ve Nottinham Forest'ın yakın markajındaki Faslı stopere son olarak Lens de kancayı attı. Ve Fransız takımının 4 milyon avroyu vermeye razı olduğu iddia edildi.
"DAHA AŞAĞI OLMAZ MI?"
Yönetimin önünde duran ve bir an önce çözülmesi istenilen diğer iki konu ise Nathan Redmond ile Tayfur Bingöl'ün durumu. Şu anda tatilde olan İngiliz oyuncuya kalması için teklif yapıldı ve cevabı bekleniyor. Yönetim gelecek cevaba göre yol almayı planlıyor ve Alanya'dan satın alma opsiyonu ile kiralanan Tayfur'un da 1,5 milyon avroluk satın alma bedelini aşağı çekmek istiyor.
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