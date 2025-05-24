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Beşiktaş ile Rizespor 46. randevuya çıkacak

Trendyol Süper Ligi 37. Haftasında Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u kendi evinde ağırlayacak.

calendar 24 Mayıs 2025 14:31 | Son Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2025 14:38
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Beşiktaş ile Rizespor 46. randevuya çıkacak
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Beşiktaş ile Çaykur Rizespor, Süper Lig'de pazar günü 46. kez karşılaşacak.

İki ekip arasında ligde oynanan 45 maçın 29'unu siyah-beyazlı takım, 7'sini Karadeniz temsilcisi kazandı, 9 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Söz konusu müsabakalarda Beşiktaş, 92 kez fileleri havalandırırdı. Çaykur Rizespor 44 gol kaydetti.

BEŞİKTAŞ, 23 MAÇTIR RİZESPOR'A KAYBETMİYOR!

Siyah-beyazlı takım, Süper Lig'de Çaykur Rizespor'a karşı oynadığı son 23 karşılaşmada yenilmedi.

Beşiktaş, yeşil-mavililer karşısında ligdeki son yenilgisini 17 Şubat 2006'da sahasında 1-0'lık sonuçla yaşadı.

İki takım arasında oynanan son 23 maçın 16'sını Beşiktaş kazanırken, 7'si ise beraberlikle tamamlandı.

 İSTANBUL'DA SON 11 KARŞILAŞMADA BEŞİKTAŞ YENİLMEDİ

Siyah-beyazlılar, Çaykur Rizespor ile İstanbul'da oynadığı son 11 karşılaşmada mağlubiyet yaşamadı.

Beşiktaş, söz konusu maçların 7'sini kazandı, 4'ünden beraberlikle ayrıldı.

Karadeniz ekibi, dış sahada Beşiktaş'a karşı son galibiyetini 17 Şubat 2006'da 1-0'lık skorla aldı.

Beşiktaş'ın ligde ev sahibi takım ünvanıyla çıktığı müsabakalarda Çaykur Rizespor'a galibiyet sayısında 15-2 üstünlüğü söz konusu. İki takım arasındaki 5 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

Bu arada, 2013-2014, 2014-2015 ve 2015-2016 sezonlarında Dolmabahçe'de oynanması gereken müsabakalar, stat inşaatı nedeniyle İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda ve Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapıldı.

FARKLI SONUÇLAR

İki ekip arasında ligde oynanan müsabakalarda en farklı galibiyeti 6-0 ile Beşiktaş elde etti.

Siyah-beyazlılar, 2020-2021 sezonunda evinde oynadığı müsabakada Karadeniz ekibini 6-0 yendi.

Beşiktaş ile Çaykur Rizespor arasında 2000-2001 sezonunda Rize'de yapılan lig maçında ise siyah-beyazlı ekip tarihi bir yenilgi yaşadı. Yeşil-mavili takım, 11 Şubat 2001'de yapılan karşılaşmada Beşiktaş'ı 5-1 mağlup etti.

Beşiktaş'ın 8 Nisan 2019'da Rize'de 7-2 kazandığı karşılaşmada filelere giden toplam 9 gol, ligde geride kalan 45 müsabaka içinde bir maçtaki en yüksek skor sayısı olarak tarihe geçti.

Siyah-beyazlı takımla Rizespor arasında oynanan maçlarda, 20 Aralık 2003'teki lig karşılaşmasını 5-3 Beşiktaş kazanırken, filelere ise toplam 8 gol gitti.


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