Beşiktaş-Galatasaray maçı biletleri tükendi

Pazar günü Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisinde tribünler tıklım tıklım dolacak.
Bugün başlayan bilet satışları dakikalar içinde biterken yönetim, hem bilet satışları hem de maç günü ürün satışlarından önemli bir gelir hedefliyor.
Siyah-beyazlı yönetim hem derbiden büyük gelir elde etmeyi hem de taraftar gücüyle Galatasaray'ı yenip zirve mücadelesini sürdürmek istiyor.
Bugün başlayan bilet satışları dakikalar içinde biterken yönetim, hem bilet satışları hem de maç günü ürün satışlarından önemli bir gelir hedefliyor.
Siyah-beyazlı yönetim hem derbiden büyük gelir elde etmeyi hem de taraftar gücüyle Galatasaray'ı yenip zirve mücadelesini sürdürmek istiyor.
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