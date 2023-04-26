Beşiktaş-Galatasaray maçı biletleri tükendi

Pazar günü Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisinde tribünler tıklım tıklım dolacak.



Bugün başlayan bilet satışları dakikalar içinde biterken yönetim, hem bilet satışları hem de maç günü ürün satışlarından önemli bir gelir hedefliyor.



Siyah-beyazlı yönetim hem derbiden büyük gelir elde etmeyi hem de taraftar gücüyle Galatasaray'ı yenip zirve mücadelesini sürdürmek istiyor.







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