Beşiktaş-Galatasaray maçı biletleri tükendi

Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesi tüm biletler tükendi.

, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş-Galatasaray maçı biletleri tükendi
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26 Nisan 2023 11:48
Pazar günü Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisinde tribünler tıklım tıklım dolacak.

Bugün başlayan bilet satışları dakikalar içinde biterken yönetim, hem bilet satışları hem de maç günü ürün satışlarından önemli bir gelir hedefliyor.

Siyah-beyazlı yönetim hem derbiden büyük gelir elde etmeyi hem de taraftar gücüyle Galatasaray'ı yenip zirve mücadelesini sürdürmek istiyor.


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