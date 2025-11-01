Beşiktaş ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında pazar günü yapacakları maçla 362. kez karşı karşıya gelecek.
Tüpraş Stadı'nda oynanacak derbide kozlarını paylaşacak siyah-beyazlı takım ile sarı-lacivertli ekip, Türk futbol tarihinde bugüne dek 361 kez karşılaştı.
İki ekip arasında 28 Kasım 1924'te Fenerbahçe'nin 4-0'lık galibiyetiyle başlayan 100 yılı aşkın rekabette sarı-lacivertlilerin galibiyet ve gol sayısı bakımından üstünlüğü dikkati çekiyor.
Söz konusu maçlarda Fenerbahçe 135, Beşiktaş 129 galibiyet aldı. 97 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.
Rekabette Fenerbahçe 499 kez fileleri havalandırdı, Beşiktaş ise 459 gol kaydetti.
Lig maçlarında da Fenerbahçe üstün
Beşiktaş ile Fenerbahçe, Süper Lig'de 139. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında ligde oynanan 138 müsabakada sarı-lacivertliler 49, siyah-beyazlılar 44 galibiyet elde etti. 45 mücadelede ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı.
Söz konusu maçlarda taraflar 158'er kez ağları sarstı.
Tüpraş Stadı'nda en çok beraberlik yaşandı
İnönü Stadı'nın yıkılmasının ardından 2016 yılında Dolmabahçe'ye dönen Beşiktaş, sarı-lacivertli rakibiyle yeni stadında oynadığı 9 maçta 1 kez mağlup oldu.
Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmalarda Beşiktaş 3 galibiyet alırken 5 müsabaka beraberlikle sona erdi. Fenerbahçe ise 1 derbide taraftarlarının yüzünü güldürdü.
