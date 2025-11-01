01 Kasım
Galatasaray-Trabzonspor
20:00
01 Kasım
Göztepe-Gençlerbirliği
17:00
01 Kasım
Auxerre-Marsilya
23:05
01 Kasım
AS Monaco-Paris FC
21:00
01 Kasım
Cremonese-Juventus
22:45
01 Kasım
SSC Napoli-Como
20:00
01 Kasım
Udinese-Atalanta
17:00
01 Kasım
Real Madrid-Valencia
23:00
01 Kasım
Real Sociedad-Athletic Bilbao
20:30
01 Kasım
Atletico Madrid-Sevilla
18:15
01 Kasım
Villarreal-Rayo Vallecano
0-07'
01 Kasım
Liverpool-Aston Villa
23:00
01 Kasım
Tottenham-Chelsea
20:30
01 Kasım
N. Forest-M. United
18:00
01 Kasım
Fulham-Wolves
18:00
01 Kasım
C.Palace-Brentford
18:00
01 Kasım
Burnley-Arsenal
18:00
01 Kasım
Brighton-Leeds United
18:00
01 Kasım
Bayern Munih-Leverkusen
20:30
01 Kasım
Union Berlin-Freiburg
17:30
01 Kasım
St. Pauli-Mönchengladbach
17:30
01 Kasım
RB Leipzig-VfB Stuttgart
17:30
01 Kasım
Mainz 05-Werder Bremen
17:30
01 Kasım
FC Heidenheim-E. Frankfurt
17:30
01 Kasım
Serik Belediyespor-A.Demirspor
19:00
01 Kasım
Ümraniye-Sivasspor
1-06'
01 Kasım
Keçiörengücü-Sarıyer
3-0
01 Kasım
Ajax-SC Heerenveen
18:30

Beşiktaş-Fenerbahçe rekabetinde 362. randevu

Süper Lig'de Beşiktaş ile Fenerbahçe karşılaşacak. İki ezeli rakip, bu maçla birlikte 362. randevuya çıkacak.

01 Kasım 2025 12:38
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Beşiktaş-Fenerbahçe rekabetinde 362. randevu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Beşiktaş ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında pazar günü yapacakları maçla 362. kez karşı karşıya gelecek.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak derbide kozlarını paylaşacak siyah-beyazlı takım ile sarı-lacivertli ekip, Türk futbol tarihinde bugüne dek 361 kez karşılaştı.

İki ekip arasında 28 Kasım 1924'te Fenerbahçe'nin 4-0'lık galibiyetiyle başlayan 100 yılı aşkın rekabette sarı-lacivertlilerin galibiyet ve gol sayısı bakımından üstünlüğü dikkati çekiyor.


Söz konusu maçlarda Fenerbahçe 135, Beşiktaş 129 galibiyet aldı. 97 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Rekabette Fenerbahçe 499 kez fileleri havalandırdı, Beşiktaş ise 459 gol kaydetti.

Lig maçlarında da Fenerbahçe üstün

Beşiktaş ile Fenerbahçe, Süper Lig'de 139. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında ligde oynanan 138 müsabakada sarı-lacivertliler 49, siyah-beyazlılar 44 galibiyet elde etti. 45 mücadelede ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı.

Söz konusu maçlarda taraflar 158'er kez ağları sarstı.

Tüpraş Stadı'nda en çok beraberlik yaşandı

İnönü Stadı'nın yıkılmasının ardından 2016 yılında Dolmabahçe'ye dönen Beşiktaş, sarı-lacivertli rakibiyle yeni stadında oynadığı 9 maçta 1 kez mağlup oldu.

Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmalarda Beşiktaş 3 galibiyet alırken 5 müsabaka beraberlikle sona erdi. Fenerbahçe ise 1 derbide taraftarlarının yüzünü güldürdü.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.