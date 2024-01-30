Beşiktaş evinde farklı kaybetti

EuroCup karşılaşamasında Beşiktaş konuk ettiği Paris Basketball'a 95-72 yenildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş evinde farklı kaybetti
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30 Ocak 2024 21:51
Son güncelleme 30 Ocak 2024 22:28
Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası'nın 17. haftasında Fransa temsilcisi Paris Basketball'a 95-72 mağlup oldu.

Karşılaşmaya peş peşe basketlerle başlayan Paris Basketball, Kratzer'in etkili performansıyla kısa sürede üstünlüğü ele geçirdi. Pota altında yaptığı agresif savunmayla rakibinin hücumlardan eli boş dönmesini sağlayan Beşiktaş, mola dönüşünde 12-0'lık bir seri yakalayarak 16-11 öne geçti. Kritik anlarda ribauntlarda üstünlük kuran ev sahibi ekip karşısında son 30 saniyede 5 sayı üreten Fransız ekibi ilk periyodu 23-20 önde bitirdi.

İkinci periyotta etkili bir oyun ortaya koyan Paris Basketball elde ettiği 5 sayılık farkı uzun süre devam ettirdi. Rakibinin arayı açma çabalarına uzun süre izin vermeyen siyah-beyazlılar, son 2 dakikaya girilirken farkı 4 sayıya düşürdü (33-37). Paris Basketball, Shorts'un basketleriyle etkili olduğu bölümde siyah-beyazlıların farkı azaltmasına izin vermedi ve ilk yarı Fransız ekibinin 43-37 üstünlüğüyle sona erdi.

Siyah-beyazlılar üst üste sayılar bularak farkı azaltsa da savunmada istediği performansı sergileyemedi. Malcolm ve Ward'ın sayılarıyla oyunda kontrolü tamamen ele geçiren Fransız ekibi 26. dakikaya 12 sayı farkla girdi (62-50). Shorts ve Kratzer'in hücum performansıyla üstünlüğünü sürdüren Paris Basketball 3. periyodu 73-58 önde geçerken, karşılaşmayı da 95-72 kazandı.

Salon: BJK Emlakjet

Hakemler: Borys Ryzhyk (Ukrayna), Vasiliki Tsaroucha (Yunanistan), Guido Giovannetti (İtalya)

Beşiktaş Emlakjet: Mathews 22, Needham 12, Mitchell 10, Kerem Konan 3, Delgado 8, Allman 8, Berk Uğurlu 3, Yiğit Arslan 1, Berkan Durmaz 5, Simonovic, Samet Yiğitoğlu

Paris Basketball: Shorts 23, Malcolm 15, Ward 7, Kratzer 14, Jantunen 9, Hifi 11, Bandja 2, Herrera, Ngouama, Shahrvin 8, Simon 6

1. Periyot: 20-23

Devre: 37-43

3. Periyot: 58-73

 

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