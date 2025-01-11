Beşiktaş Eduard Graf'a teklif yaptı

Beşiktaş, Borussia Dortmund eski scout şefi Eduard Graf'a teklif yaptı.

, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Beşiktaş Eduard Graf'a teklif yaptı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Ocak 2025 12:28

Beşiktaş'ta teknik direktör arayışı tüm hızıyla devam ediyor. 

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre siyah beyazlılar, Almanya Bundesliga ekibi Borussia Dortmund'un eski scout şefi Eduard Graf'a teklif yaptı.

KARİYERİ

Graf, daha önce Bielefeld altyapısında ve Osnabrück U17 takımında yardımcı antrenörlük yaptı. Ardından Borussia Dortmund'da Şef Scout olarak görev aldı. Şu anda ise kulüpsüz durumda.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery