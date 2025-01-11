Beşiktaş Eduard Graf'a teklif yaptı

Beşiktaş'ta teknik direktör arayışı tüm hızıyla devam ediyor.





Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre siyah beyazlılar, Almanya Bundesliga ekibi Borussia Dortmund'un eski scout şefi Eduard Graf'a teklif yaptı.



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Graf, daha önce Bielefeld altyapısında ve Osnabrück U17 takımında yardımcı antrenörlük yaptı. Ardından Borussia Dortmund'da Şef Scout olarak görev aldı. Şu anda ise kulüpsüz durumda.



