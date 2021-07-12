Beşiktaş, Diego Costa'yla imzaya yakın

Beşiktaş, Diego Costa ile anlaşmaya çok yakın...



İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre; gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş, Diego Costa'ya 2.5 milyon euro maaş önerdi. Beşiktaş'ın önerdiği sözleşme süresi ise 2 sezon...



SERGEN YALÇIN'IN RÜYA İKİLİSİ



Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın 'rüya ikili' olarak gördüğü Diego Costa ve Rachid Ghezzal, camiayı da heyecanlandırdı. Bu ikili için geri sayıma geçildi.



COSTA 10 YILLIK SEVDA!



Atletico Madrid ile kontratı sona eren ve boşta olan İspanya pasaportlu santrforun yıllık maliyeti ve imza parası en büyük sorun. 32 yaşındaki Diego Costa'ya sezon başı 3 milyon Euro, bonuslar ve imza parası önerildiği, böylelikle transferdeki rakiplerin bir adım önüne geçildiği belirtiliyor. Menajer Jorge Mendes'in 2011'da Beşiktaş'a getireceği Diego Costa ağır şekilde sakatlanınca dönemin yönetimi vazgeçmiş; bu oyuncu daha sonra Chelsea ve Atletico'da oynamıştı.



