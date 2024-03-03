Beşiktaş derbilerde mağlup

Galatasaray'a kaybeden Beşiktaş bu sezon oynadığı 3. derbiden de puansız ayrıldı.
İlk derbisinde Galatasaray'a, RAMS Park'ta 2-1 yenilen siyah-beyazlılar, sezonun ilk yarısında Dolmabahçe'de ağırladığı Fenerbahçe'ye de 3-1 mağlup olmuştu.
Galatasaray'a yenilen Beşiktaş, bu sezon kendi evinde oynadığı ikinci derbide de rakibine mağlup oldu.
İlk derbisinde Galatasaray'a, RAMS Park'ta 2-1 yenilen siyah-beyazlılar, sezonun ilk yarısında Dolmabahçe'de ağırladığı Fenerbahçe'ye de 3-1 mağlup olmuştu.
Galatasaray'a yenilen Beşiktaş, bu sezon kendi evinde oynadığı ikinci derbide de rakibine mağlup oldu.
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