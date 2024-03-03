Beşiktaş derbilerde mağlup

Beşiktaş, Galatasaray karşılaşmasında 1-0 kaybederek bu sezon oynadığı 3. derbiyi de kaybetti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş derbilerde mağlup
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03 Mart 2024 23:44
Galatasaray'a kaybeden Beşiktaş bu sezon oynadığı 3. derbiden de puansız ayrıldı.

İlk derbisinde Galatasaray'a, RAMS Park'ta 2-1 yenilen siyah-beyazlılar, sezonun ilk yarısında Dolmabahçe'de ağırladığı Fenerbahçe'ye de 3-1 mağlup olmuştu.

Galatasaray'a yenilen Beşiktaş, bu sezon kendi evinde oynadığı ikinci derbide de rakibine mağlup oldu.

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