Beşiktaş bir transferi daha açıkladı!

Beşiktaş, Jean Onana'nın ardından Daniel Amartey'i de kadrosuna kattığını duyurdu.
Yapılan paylaşımda, "Kulübümüz, 2023-24 sezonu transfer çalışmaları kapsamında Ganalı defans oyuncusu Daniel Amartey'le sözleşme imzaladı.
Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Daniel Amartey'e şanlı formamızla üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadeleri kullanıldı.
2+1 YILLIK SÖZLEŞME
1 Temmuz itibariyle Leicester City'den ayrılan ve bonservisi elinde olan 28 yaşındaki Ganalı stoper, Siyah-Beyazlılar'ın 2+1 yıllık sözleşme teklifine 'evet' demişti.
Beşiktaş'tan senelik 1.7 milyon Euro kazanacak olan tecrübeli oyuncu artık siyah beyazlı formayı giyecek.
Yapılan paylaşımda, "Kulübümüz, 2023-24 sezonu transfer çalışmaları kapsamında Ganalı defans oyuncusu Daniel Amartey'le sözleşme imzaladı.
Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Daniel Amartey'e şanlı formamızla üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadeleri kullanıldı.
2+1 YILLIK SÖZLEŞME
1 Temmuz itibariyle Leicester City'den ayrılan ve bonservisi elinde olan 28 yaşındaki Ganalı stoper, Siyah-Beyazlılar'ın 2+1 yıllık sözleşme teklifine 'evet' demişti.
Beşiktaş'tan senelik 1.7 milyon Euro kazanacak olan tecrübeli oyuncu artık siyah beyazlı formayı giyecek.