Beşiktaş bir transferi daha açıkladı!

Beşiktaş, Leicester'dan ayrılan Daniel Amartey'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber; Sporx.com
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Beşiktaş bir transferi daha açıkladı!
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21 Temmuz 2023 22:56
Son güncelleme 21 Temmuz 2023 23:15
Beşiktaş, Jean Onana'nın ardından Daniel Amartey'i de kadrosuna kattığını duyurdu.

Yapılan paylaşımda, "Kulübümüz, 2023-24 sezonu transfer çalışmaları kapsamında Ganalı defans oyuncusu Daniel Amartey'le sözleşme imzaladı. 

Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Daniel Amartey'e şanlı formamızla üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadeleri kullanıldı.

2+1 YILLIK SÖZLEŞME

1 Temmuz itibariyle Leicester City'den ayrılan ve bonservisi elinde olan 28 yaşındaki Ganalı stoper, Siyah-Beyazlılar'ın 2+1 yıllık sözleşme teklifine 'evet' demişti.

Beşiktaş'tan senelik 1.7 milyon Euro kazanacak olan tecrübeli oyuncu artık siyah beyazlı formayı giyecek. 

 
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