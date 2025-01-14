Beşiktaş başkanı Serdal Adalı, resti çekti

Beşiktaş'ta başkan Serdal Adalı ve yönetimi, teknik ekiple görüştükten sonra takımdan ayrılacak futbolcularla ilgili kararını verdi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; X.com
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Beşiktaş başkanı Serdal Adalı, resti çekti
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14 Ocak 2025 13:29

Beşiktaş'ta ayrılık rüzgarları sert esmeye başladı. 

Beşiktaş sezon başında kadrosuna kattığı Gabriel Paulista ile yolları ayırabilir. Brezilya basınında Corinthians'ın Brezilyalı futbolcuyla ilgilendiği belirtilmişti.

Üst üste 2 büyük sakatlık yaşayan ve uzun süre sahalardan uzak kalan Paulista'ya ilginin teklif boyutuna gelmesi durumunda, siyah-beyazlılar ayrılık kararı alabilir.

RAFA VE GEDSON DIŞINDA HERKESE İZİN

Serdal Adalı ve yöneticiler, teknik ekiple ayrılacak futbolculara dair bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmede Rafa Silva ve Gedson Fernandes dışında teklif gelene tüm yabancılara gidiş izni verilmesi kararı çıktı.

Ailesi İtalya'ya dönen ve Serie A'dan teklifler alan Ciro Immobile'nin de yüksek maliyeti nedeniyle ayrılığına sıcak bakılıyor.

Yönetim, Al Musrati ve Muçi'nin yanı sıra Jean Onana ve Alex Chamberlain ile de yolları ayırmayı planlıyor. 



 
 

 

 

 

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