13 Ağustos
Başakşehir-Viking
1-1
13 Ağustos
PSG-Tottenham
0-022'
13 Ağustos
Huddersfield -Leicester City
0-038'
13 Ağustos
Bolton Wanderers-Sheffield Wednesday
1-239'
13 Ağustos
Barnsley-Fleetwood Town
1-039'
13 Ağustos
Cheltenham Town-Exeter City
1-039'
13 Ağustos
Birmingham City-Sheffield United
1-024'
13 Ağustos
Aarau-Bellinzona
1-090'
14 Ağustos
Universidad de Chile-Independiente
03:30
14 Ağustos
Flamengo-Internacional
03:30
13 Ağustos
FC Orenburg-FK Akhmat
2-1
13 Ağustos
PFC Sochi-Samara
6-4
13 Ağustos
Lokomotiv Moscow-Baltika
2-0
13 Ağustos
Dinamo Moscow-FC Krasnodar
0-376'

Beşiktaş, ayrılığı açıkladı: Can Keleş

Beşiktaş, Can Keleş'in Kocaelispor'a transfer olduğunu açıkladı.

calendar 13 Ağustos 2025 15:48 | Son Güncelleme Tarihi: 13 Ağustos 2025 16:02
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: bjk.com.tr
Beşiktaş, ayrılığı açıkladı: Can Keleş
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Beşiktaş, Can Keleş'in Kocaelispor'a transfer olduğunu açıkladı.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

"Profesyonel futbolcumuz Can Keleş, 2025-26 sezonu sonuna kadar Kocaelispor'a geçici transfer olmuştur.


Can Keleş'e yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

KOCAELİSPOR'UN AÇIKLAMASI

"Kulübümüz ile Beşiktaş A.Ş arasında futbolcu Can KELEŞ'in 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda anlaşılmış olup futbolcu ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere sözleşme imzalanmıştır."



2,75 milyon Euro bonservis bedeliyle Karagümrük'ten Beşiktaş'a transfer olan Can Keleş, beklentilerin altında kalınca geçtiğimiz sezon Kasımpaşa'ya kiralanmıştı.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Kasımpaşa forması giyen Keleş, sahada yer aldığı 22 karşılaşmada 3 gol atıp 3 asist yaptı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.