Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş ile Vavacars Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Beşiktaş 1-0'lık skorla kazandı.



Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü 30. dakikada Alex Teixeira attı.



Siyah beyazlı ekibin yeni transferi Salih Uçan, 36 ve 48. dakikalarda gördüğü iki sarı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Salih Uçan, böylece kariyerindeki ilk kırmızı kartı gördü.



2021/22 Süper Lig sezonunda oynadığı ilk iki maçta gol yemeyen Beşiktaş, bu serisini üç maça çıkardı ve son 26 yılın en iyi serisini yakaladı.



Beşiktaş, bu galibiyetle birlikte puanını 7'ye yükseltti. Fatih Karagümrük ise bu sezon ilk yenilgisini aldı ve 4 puanda kaldı.



Siyah beyazlı ekip, milli aradan sonra evinde Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak. Fatih Karagümrük ise evinde Adana Demirspor ile karşılaşacak.



SERGEN YALÇIN'DAN 4 DEĞİŞİKLİK



Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın, Gaziantep maçının kadrosuna göre 11'de 4 değişiklik yaptı.



Atiba Hutchinson ve Kenan Karaman'ın yerine Teixeira ve Batshuayi'ye forma veren Yalçın, rahatsızlığı bulunan Fabrice N'Sakala'nın yerine Rıdvan Yılmaz'ı görevlendirdi. Yalçın, geçen hafta sol kanatta görev yapan Georges-Kevin N'Koudou'nun yerine de Cyle Larin'e şans tanıdı.



TEIXEIRA VE BATSHUAYI İLK KEZ 11'DE



Süper Lig'in 3. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, yeni transferler Alex Teixeira ve Michy Batshuayi'yi ilk kez 11'de görevlendirdi.



Geçen hafta oynanan Gaziantep maçında müsabakaya sonradan dahil olan iki futbolcu, Vodafone Park'ta siyah-beyazlı taraftarların önünde ilk kez sahada yer aldı.



RIDVAN YILMAZ, 134 GÜN SONRA İLK 11'DE



Geçen sezon Beşiktaş'ta profesyonel kariyerine başlayan Rıdvan Yılmaz, 134 gün sonra 11'de yer aldı. Geçen sezonun 35. haftasında oynanan MKE Ankaragücü maçında savunmanın solunda görev alan genç futbolcu, daha sonra oynanan karşılaşmalarda kısa süre görev yaptı. Bu sezon da ilk 2 haftaya kulübede başlayan Rıdvan, 134 gün sonra 11'deki yerine döndü.



KENAN KARAMAN KULÜBEDE



Beşiktaş'ın bu sezon kadrosuna kattığı isimlerden olan Kenan Karaman, Fatih Karagümrük maçına kulübede başladı. Geride kalan 2 haftada siyah-beyazlı takımın hücum hattının ucunda yer alan ancak golle tanışamayan Kenan Karaman, Sergen Yalçın tarafından yedek soyunduruldu.



30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI'NI KUTLADILAR



Maç öncesi ısınmaya çıkan Beşiktaşlı futbolcular, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'uncu yılını unutmadı. Siyah-beyazlı oyuncular, ısınma sırasında "30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun" yazılı tişört giydi.



KARAGÜMRÜK PASLA, BEŞİKTAŞ PRESLE BAŞLADI



Konuk ekip Fatih Karagümrük, mücadeleye topa sahip olarak ve kendi yarı alanında kısa paslarla oyunun kontrolünü almaya çalışarak başladı. Beşiktaş ise ön alanda tüm oyuncularıyla agresif bir pres yaparak Karagümrük'ün bu stratejisini bozmaya çalıştı ve kapılan toplarla hızlıca pozisyon aradı.



Beşiktaş, bu şekilde Josef ile kaptığı top sonrası henüz 5. dakikada gole çok yaklaştı. Ceza sahası yayında Josef De Souza'nın Jimmy Durmaz'a yaptığı pres sonuç verdi ve top Michy Batshuayi'de kaldı. Michy Batshuayi ceza sahasında sağ ayağıyla yerden yaptığı vuruş yandan auta gitti.



LARIN KARŞI KARŞIYA KAÇIRDI



Karagümrük topa sürekli sahip olma çabasını sürdürürken Beşiktaş ise yaptığı presle birlikte pozisyonlara girmeye devam etti. 18. dakikada orta saha çizgisinde Michy Batshuayi sol taraftan koşu yapan Cyle Larin'e pası sonrası Larin bir anda kaleci ile karşı karşıya pozisyonda kaldı. Sol kanattan hızla ceza sahasına giren Cyle Larin'in plase vuruşunda kaleci Viviano topu kornere çelmeyi başardı.



AHMED MUSA GOLE ÇOK YAKLAŞTI



Karagümrük ise üst üste kısa paslar ve ardından Ahmed Musa ile Jimmy Durmaz'ın koşu yollarına attığı paslarla pozisyon aradı. Karagümrük, bu stratejisiyle ilk pozisyonuna 28. dakikada girdi. Erhun Öztümer'in gönderdiği uzun pasa hareketlenen Ahmed Musa sağ kanattan topla buluşup hızla ceza sahasına girdikten sonra Rıdvan ve Welinton'u ekarte ederek sol çaprazdan sol ayağıyla yerden yaptığı vuruş yan direkten auta gitti.



ALEX TEIXEIRA, EVİNDE HESABI AÇTI



Beşiktaş, ön alanda kaptığı topların meyvesini 30. dakikada aldı. Sol kanatta Kerim Frei'ın hatalı pasında topu kapan Alex Teixeira, ceza sahası yayında sağ ayağıyla yaptığı şık plase vuruşunda topu ağlara gönderdi.



BATSHUAYI ÜST ÜSTE POZİSYONLARI HARCADI



Fatih Karagümrük'te Lucas Biglia, sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemedi ve 32. dakikada yerini Efe Tatlı'ya bıraktı.



Teixeira'nın golünden sonra Fatih Karagümrük oyun disiplinini korumakta zorlanırken Beşiktaş ise baskısını artırdı. Batshuayi 38, 39, 43 ve 44. dakikalarda çok net gol fırsatlarından faydalanamadı.



4 dakika uzayan ilk yarıyı Beşiktaş, 1-0'lık üstünlükle kapattı. Fatih Karagümrük ise 45 dakikada yüzde 58'lik topla oynama üstünlüğü elde etti.



SALİH UÇAN'IN İLK KIRMIZI KARTI



Maçın ikinci yarısı, ilk yarıdakine benzer bir görüntüde başladı. Karagümrük, topu kontrolünde tutma çabasına devam etti.



Beşiktaş, 48. dakikada Salih Uçan'ın gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kaldı. Orta saha yakınında yaşanan ikili mücadele sırasında Salih Uçan, Erhun Öztümer'in ayağına basması sonrası Cüneyt Çakır tarafından ikinci sarı karttan kırmızı kartı görüp oyun dışı kaldı.



Salih Uçan, kariyerinde ilk kez kırmızı kart gördü.



Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, bu kart üzerine Alex Teixeira'yı çıkarıp Necip Uysal'ı sahaya sürdü.



BATSHUAYI İÇİN OFSAYT BAYRAĞI



Savunmada disiplinli kalan ve ön alan baskısını azaltan Beşiktaş, özellikle Ghezzal - Batshuayi bağlantısını kullanarak kontrataklar aramaya başladı. Batshuayi, 62. dakikada Batshuayi ile fileleri havalandırsa da öncesinde ofsayt bayrağı kalktı.



EMRE MOR GİRER GİRMEZ GOLE YAKLAŞTI



Karagümrük, tüm hatlarıyla Beşiktaş'ın üstüne yüklenirken teknik direktörleri Fariano 3 değişiklik yaptı. 71. dakikada yeni transferleri Emre Mor ile birlikte Samed Onur ve Serhat Ahmetoğlu oyuna dahil oldu. Ahmed Musa, Vegar Hedenstad, Erhun Öztümer kenara geldi.



Fatih Karagümrük, maçtaki ikinci net pozisyonuna 74. dakikada girdi. Jimmy Durmaz'ın havadan arapasıyla topla buluşan Emre Mor sağ çizgide Rıdvan Yılmaz'dan sıyrılıp ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı gelişine vuruşta top az farkla üstten auta gitti.



VIDA ALTIPASTAN AUTA ATTI



Beşiktaş, mücadelenin 76. dakikasında Domagoj Vida ile çok net bir fırsattan yararlanamadı. Sağ kanattan Welinton'un ceza sahasına gönderdiği ortasında Serhat Ahmetoğlu'dan seken topu bir anda önünde bulan Vida'nın altıpastan yaptığı gelişine vuruş üstten farklı şekilde auta gitti.



BATSHUAYI NET FIRSATI DEĞERLENDİREMEDİ



Beşiktaş, 80. dakikada Michy Batshuayi ile bir kez daha gole çok yaklaştı. Ghezzal'in sağ kanattan gönderdiği ara pasıyla Michy Batshuayi bir anda ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kaldı. Batshuayi'nin sağ ayağıyla yerden yaptığı vuruşta son anda kaleci Emiliano Viviano topu kornere çelmeyi başardı.



WELINTON VE RIDVAN SAKATLANDI



Beşiktaş'ta 83. dakikada iki zorunlu değişiklik birden yapıldı. Sakatlanan oyuncular Welinton ve Rıdvan'ın yerine Atiba ve Mehmet Topal oyuna dahil oldu.



BEŞİKTAŞ MUTLU AYRILDI



Maçın son bölümünde Karagümrük skoru eşitlemek için çabasını artırsa da Beşiktaş savunması buna izin vermedi ve siyah beyazlılar sahadan 3 puanla ayrıldı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



5. dakikada Beşiktaş'ın presinde Fatih Karagümrük savunmasının hatasıyla kazanılan topta ceza sahası içinde kaleci Viviano'yla karşı karşıya kalan Batshuayi'nin vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

18. dakikada Batshuayi'nin savunmanın arkasına pasında soldan ceza sahasına giren Larin, kaleci Viviano'yla karşı karşıya kaldığı pozisyonda şutunu çekti. Viviano topu ayaklarıyla kornere çeldi.

28. dakikada Erhun'un kendi yarı sahasından savunmanın arkasına uzun pasına hareketlenen Ahmed Musa, ceza sahasına girdikten sonra 2 rakibinden sıyrılarak kaleye paralel ilerledi. Ahmed Musa'nın sol ayağıyla dar açıdan vuruşunda, top yan direğe çarparak auta çıktı.

30. dakikada Beşiktaş öne geçti. Kerim Frei'ın çıkarken hatalı pasında topla buluşan Teixeira'nın ceza sahası dışından uzak direğe plasesinde, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0

39. dakikada sol taraftan Ghezzal'ın kullandığı köşe atışında ön direkte De Souza'nın kafayla aşırttığı topa altıpas içinde Batshuayi kafayla son anda dokundu. Kaleci Viviano, meşin yuvarlağı ayağıyla çizgi üzerinden çıkardı.

43. dakikada Ghezzal'ın savunmanın arkasına uzun pasına hareketlenen Batshuayi, meşin yuvarlağı altıpasın önünde kontrol etti. Dar alanda rakibinden sıyrılan Batshuayi'nin dar açıdan vuruşunda, top yan direkten oyuna alanına döndü.

45+1. dakikada Pesic'in ceza sahası sol çaprazından şutunda, kaleci Ersin Destanoğlu son anda topu çeldi. Atağın devamında Beşiktaş savunması meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



53. dakikada sol taraftan Ghezzal'ın kullandığı köşe atışında Welinton'un kafayla aşırdığı topa De Souza'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

54. dakikada Batshuayi'nin savunmanın arkasına pasında Rosier, ceza sahasında kaleci Viviano'yla karşı karşıya kaldı. Rosier'nin şutunda, Viviano yatarak topu çeldi.

74. dakikada Jimmy Durmaz'ın savunmanın arkasına pasında çizgide topla buluşan Emre Mor'un rakibinden şık bir şekilde sıyrılarak yaptığı vuruşta, top üst ağlarda kaldı.

80. dakikada orta sahada De Souza'nın kazandığı topta Batshuayi, meşin yuvarlağı Ghezzal'a aktararak savunma arkasına koşu gösterdi. Ghezzal'ın şık ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Batshuayi'nin vuruşunda, Viviano meşin yuvarlağı kornere çeldi.

90+2. dakikada Ghezzal'ın sol taraftan kullandığı köşe atışında altıpasta iyi yükselen De Souza'nın kafa vuruşunda, top üstten auta gitti.



Stat: Vodafone Park

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Vida, Welinton (Dk. 83 Hutchinson), Rıdvan Yılmaz (Dk. 83 Mehmet Topal), De Souza, Salih Uçan, Ghezzal, Teixeira (Dk. 50 Necip Uysal), Larin (Dk. 88 N'Koudou), Batshuayi (Dk. 88 Kenan Karaman)

VavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad (Dk. 71 Serhat Ahmetoğlu), Benatia (Dk. 77 Burak Bekaroğlu), Zukanovic, Balkovec, Biglia (Dk. 32 Efe Tatlı), Erhun Öztümer (Dk. 71 Samed Onur), Ahmed Musa (Dk. 71 Emre Mor), Jimmy Durmaz, Kerim Frei, Pesic

Gol: Dk. 30 Teixeira (Beşiktaş)

Kırmızı kart: Dk. 48 Salih Uçan (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 14 Erhun Öztümer, Dk. 16 Jimmy Durmaz, Dk. 42 Zukanovic, Dk. 61 Efe Tatlı (VavaCars Fatih Karagümrük), Dk. 90+4 Ersin Destanoğlu (Beşiktaş)



