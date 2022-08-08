Beşiktaş'a Welinton için 1 milyon euro

Beşiktaş'a, Brezilyalı stoperi Welinton Souza için resmi teklif geldi.



A Spor'un haberine göre, Arabistan ekibi Al Ettifaq, 33 yaşındaki futbolcu için 1 milyon euro'luk resmi transfer teklifinde bulundu. Bu gelişme sonrası taraflar arasındaki pazarlıkların devam ettiği belirtildi.



Welinton'un da Arabistan'a gitmeye sıcak baktığı ve bu düşüncesini siyah-beyazlı yönetim ile paylaştığı kaydedildi.



1.81 boyundaki tecrübeli futbolcu Sergen Yalçın döneminde Alanyaspor'dan Beşiktaş'a transfer edilmişti. Welinton geçen sezon 30 maçta 2248 dakika süre aldı, 12 sarı kart ve 1 de kırmızı kart gördü. Welinton bu sezon başlamadan önce sakatlandı ve 3 hafta formasından uzak kalacak.





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