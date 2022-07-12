Beşiktaş'a Romain Saiss'ten kötü haber!

Beşiktaş'ın yeni transferi Romain Saiss'ten kötü bir haber geldi. Saiss'in Süper Lig'in ilk haftasındaki Kayserispor maçına yetişemeyebilir.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'a Romain Saiss'ten kötü haber!
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12 Temmuz 2022 14:00
Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Beşiktaş'a yeni transferlerinden biri olan Romain Saiss'ten kötü bir haber geldi.

SAISS KAYSERİ MAÇINDA OYNAMAYABİLİR

Wolwes'tan bedelsiz olarak kadroya katılan futbolcunun sakatlığı son bulgulara göre beklenenden daha ciddi çıktı. Faslı stoper, Süper Lig'in ilk haftasında Kayserispor ile oynanacak maçta forma giyemeyebilir.

SAĞLIK HEYETİ ÇABA HARCAYACAK

Vida'nın ayrılmasının ardından savunmanın yeni lideri olarak görülen Saiss için Beşiktaş sağlık heyeti çaba harcayacak. Futbolcunun Kayserispor maçındaki durumu öncesi kararı Valerien Ismael verecek.





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