SAISS KAYSERİ MAÇINDA OYNAMAYABİLİR

SAĞLIK HEYETİ ÇABA HARCAYACAK

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Beşiktaş'a yeni transferlerinden biri olan Romain Saiss'ten kötü bir haber geldi.Wolwes'tan bedelsiz olarak kadroya katılan futbolcunun sakatlığı son bulgulara göre beklenenden daha ciddi çıktı. Faslı stoper, Süper Lig'in ilk haftasında Kayserispor ile oynanacak maçta forma giyemeyebilir.Vida'nın ayrılmasının ardından savunmanın yeni lideri olarak görülen Saiss için Beşiktaş sağlık heyeti çaba harcayacak. Futbolcunun Kayserispor maçındaki durumu öncesi kararı Valerien Ismael verecek.