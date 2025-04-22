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Yeni sezon öncesi golcü arayışlarını sürdüren Beşiktaş, rotasını Norveç'e çevirdi.
Yeni sezon öncesi golcü arayışlarını sürdüren Beşiktaş, rotasını Norveç'e çevirdi.
Beşiktaş Bodo/Glimt forması giyen ve uzun süredir gündeminde bulunan Patrick Berg'in takım arkadaşı olan Kasper Högh'ü gündemine aldı.
PİYASA DEĞERİ 5 MİLYON EURO
24 yaşındaki oyuncunun piyasa değeri, 5 milyon Euro seviyesinde bulunuyor.
PERFORMANSI
Bu sezon Bodo Glimt formasıyla 3 maça çıkan 24 yaşındaki pivot santrfor 2 gol 1 asistlik katkı sağladı.