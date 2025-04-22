Beşiktaş'a kuzeyden golcü: Kasper Högh

Beşiktaş, Bodo Glimt'in Danimarklı santrforu Kasper Högh'ü transfer listesine ekledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş'a kuzeyden golcü: Kasper Högh
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22 Nisan 2025 09:24
Son güncelleme 22 Nisan 2025 09:32

Yeni sezon öncesi golcü arayışlarını sürdüren Beşiktaş, rotasını Norveç'e çevirdi. 

Beşiktaş Bodo/Glimt forması giyen ve uzun süredir gündeminde bulunan Patrick Berg'in takım arkadaşı olan Kasper Högh'ü gündemine aldı.

PİYASA DEĞERİ 5 MİLYON EURO

24 yaşındaki oyuncunun piyasa değeri, 5 milyon Euro seviyesinde bulunuyor.

PERFORMANSI

Bu sezon Bodo Glimt formasıyla 3 maça çıkan 24 yaşındaki pivot santrfor 2 gol 1 asistlik katkı sağladı.


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