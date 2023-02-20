Beşiktaş'a Japonya'dan teklif!

Beşiktaş'ın sezon başında Wolverhampton'dan kadrosuna kattığı Romain Saiss, 2022 Dünya Kupası'nda, Fas Milli Takımı ile gösterdiği performans ile dikkat çekmişti. Saiss'in bu futbolu, birçok kulübün kendisi ile ilgilenmesini sağladı.



Dış basında Romain Saiss ile ilgili iddialar gündem oldu. Şenol Güneş ile Saiss'in anlaşamadığı, Faslı futbolcunun Beşiktaş'tan ayrılacağı iddia edildi. Ayrıca tecrübeli stoper için farklı kulüplerle temasa geçildiği kaydedildi.



Saiss'in Fas Milli Takımı ile 2022 Dünya Kupası'ndayken yaşadığı sakatlığın Beşiktaş'ta problem oluşturduğu ifade edildi. İddiaya göre Şenol Güneş, sakatlanmasına rağmen bir sonraki maça çıkan ve durumunun daha da kötüleşmesine sebep olan Saiss'in Siyah-Beyazlılar'ın menfaatinin tersine hareket ettiğini düşünerek oyuncu ile arasındaki ipleri koparttı.



GÖRÜŞÜLDÜ FAKAT ANLAŞMA SAĞLANAMADI



Lions de l'Atlas'ın haberine göre Romain Saiss, Birleşik Arap Emirlikleri'nden bir takım ile görüşmelerde bulundu., fakat ülkenin transfer dönemi içinde herhangi bir anlaşmaya varılamadı.



JAPONYA'DAN TEKLİF VAR



Ayrıca haberde Romain Saiss'e Uzak Doğu ülkelerinden Japonya'dan da teklif olduğu belirtildi. Beşiktaş, Japonya temsilcisi takımdan gelen transfer teklifini kabul ederse Romain Saiss takımdan ayrılacak.





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