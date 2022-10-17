Beşiktaş'a Hollandalı golcüsü Wout Weghorst'tan kötü haber geldi.



A Spor'un haberine göre, Trabzonspor karşılaşmasında adelesinden sakatlık yaşayan Wout Weghorst 10 gün formasından uzak kalacak.



Beşiktaş'ta şu ana kadar 10 maçta sahaya çıkan 30 yaşındaki golcü, 3 gol, 4 asistlik bir performans sergiledi.



GHEZZAL, ÜMRANİYE MAÇINDA DA YOK



Öte yandan Beşiktaş'ta, Trabzonspor karşılaşmasında sakatlık yaşayan bir başka isim olan Rachid Ghezzal'den de kötü haber geldi. Hatayspor karşılaşmasında oynayamayacak Cezayirli yıldızın, Ümraniyespor maçında da forma giymesinin zor olduğu belirtildi.



BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA



Beşiktaş, iki futbolcunun sakatlıkları ile ilgili bir açıklama yaptı.



Siyah-beyazlıların açıklaması şu şekilde;



"Futbol A Takımımızın Trabzonspor ile oynadığı müsabakanın 44. dakikasında sol uyluğunda ağrı hissederek müsabakaya devam edemeyen oyuncumuz Rachid Ghezzal'ın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde sol uyluk üst adalesinde (rectus femoris) gerilme ve kanama saptanmıştır.



Aynı müsabakanın ardından sol uyluk iç kısmında ağrı hisseden oyuncumuz Wout Weghorst'un uyluk iç adalesinde (adductor brevis) gerilme ve ödem tespit edilmiştir.



Rachid Ghezzal ile Wout Weghorst'un tedavilerine sağlık ekibimizce başlanmıştır."





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ