Beşiktaş'a fırsat transferi: Tammy Abraham!

Forvet arayışlarına devam eden Beşiktaş'ın Tammy Abraham için Roma ile temas kurduğu iddia edildi.
La Gazzetta dello Sport, Roma'nın finansal nedenlerle 27 yaşındaki İngiliz golcüyü ssatış listesine koyduğunu, Beşiktaş'ın da devreye girdiğini yazdı.
Gatete, Roma'nın Abraham ve Shomurodov'un satışıyla bütçesini dengelemeyi amaçlıyor.
SÜRECİ ADALI YÖNETİYOR
Başkan Serdal Adalı'nın, transfer sürecini bizzat yürüttüğü ve Roma kulübuyle doğrudan temasa geçtiği öğrenildi
MİLAN'DA KİRALIKTI
Tammy Abraham, geride kalan sezon kiralık olarak formasını giydiği Milan ile 44 maçta 10 gol ve 7 asist üretti. İngiliz oyuncu; 2021 yazında Chelsea'den Roma'ya, 41 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Abraham'ın şu andaki piyasa değeri 15 milyon euro.
Solskjaer'in çok istediği Abraham için yönetimin maaşı ve bonservisiyle birlikte 20 milyon euroyu gözden çıkardığı belirtiliyor.
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