26 Haziran
Juventus-M.City
22:00
26 Haziran
Wydad-Al-Ain
22:00
27 Haziran
RB Salzburg-Real Madrid
04:00
27 Haziran
Al Hilal-Pachuca
04:00
09 Ekim
Los Angeles FC-Toronto FC
05:30

Beşiktaş'a fırsat transferi: Tammy Abraham!

İtalyan basını, Roma'nın finansal nedenlerle satışa çıkardığı İngiliz golcü Tammy Abraham için Beşiktaş'ın istekli olduğunu yazdı.

calendar 26 Haziran 2025 09:07 | Son Güncelleme Tarihi: 26 Haziran 2025 09:18
Haber: Posta, Fotoğraf: X.com
Beşiktaş'a fırsat transferi: Tammy Abraham!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Forvet arayışlarına devam eden Beşiktaş'ın Tammy Abraham için Roma ile temas kurduğu iddia edildi.

La Gazzetta dello Sport, Roma'nın finansal nedenlerle 27 yaşındaki İngiliz golcüyü ssatış listesine koyduğunu, Beşiktaş'ın da devreye girdiğini yazdı.

Gatete, Roma'nın Abraham ve Shomurodov'un satışıyla bütçesini dengelemeyi amaçlıyor.



SÜRECİ ADALI YÖNETİYOR

Başkan Serdal Adalı'nın, transfer sürecini bizzat yürüttüğü ve Roma kulübuyle doğrudan temasa geçtiği öğrenildi

MİLAN'DA KİRALIKTI

Tammy Abraham, geride kalan sezon kiralık olarak formasını giydiği Milan ile 44 maçta 10 gol ve 7 asist üretti. İngiliz oyuncu; 2021 yazında Chelsea'den Roma'ya, 41 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Abraham'ın şu andaki piyasa değeri 15 milyon euro. 

Solskjaer'in çok istediği Abraham için yönetimin maaşı ve bonservisiyle birlikte 20 milyon euroyu gözden çıkardığı belirtiliyor.




>>> Artık 500 TL değil 1000 TL'ye varan HEDİYE! KAMPANYA GÜNCELLENDİ, SON GÜNLER, KAÇIRMAYIN!...

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.