Beşiktaş'a Esposito transferinde Serie A'dan rakipler çıktı!

Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Siyah-Beyazlılar, 6 numara transferi için Salvatore Esposito'yu gözüne kestirdi. Ancak 24 yaşındaki orta saha oyuncusu için Beşiktaş'a rakip çıktı.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Serie B ekibi Spezia'da top koşturan Esposito'yu siyah-beyazlılar dışında Seria A ekiplerinden Udinese ve Parma da gelecek sezon kadrosuna katmak istiyor.
16 GOLE KATKI
Kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılında sona erecek olan İtalyan yıldız, bu sezon 31 maçta 7 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.
Serie B ekibi Spezia'da top koşturan Esposito'yu siyah-beyazlılar dışında Seria A ekiplerinden Udinese ve Parma da gelecek sezon kadrosuna katmak istiyor.
16 GOLE KATKI
Kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılında sona erecek olan İtalyan yıldız, bu sezon 31 maçta 7 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.