Beşiktaş'a Esposito transferinde Serie A'dan rakipler çıktı!

Beşiktaş'ın orta saha transfer listesinde en üst sıralarda yer alan Salvatore Esposito transferinde Serie A'dan 2 rakip çıktı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş'a Esposito transferinde Serie A'dan rakipler çıktı!
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25 Nisan 2025 09:56
Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Siyah-Beyazlılar, 6 numara transferi için Salvatore Esposito'yu gözüne kestirdi. Ancak 24 yaşındaki orta saha oyuncusu için Beşiktaş'a rakip çıktı.

Serie B ekibi Spezia'da top koşturan Esposito'yu siyah-beyazlılar dışında Seria A ekiplerinden Udinese ve Parma da gelecek sezon kadrosuna katmak istiyor.

16 GOLE KATKI

Kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılında sona erecek olan İtalyan yıldız, bu sezon 31 maçta 7 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.

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