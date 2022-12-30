Beşiktaş'a büyük destek!

Beşiktaş'ı zorlu Adana Demirspor karşılaşmasında taraftarları yalnız bırakmadı, tribünleri hıncahınç doldurdu.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'a büyük destek!
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30 Aralık 2022 12:11
Adana Demirspor karşılaşmasında Beşiktaş'ı taraftarları yalnız bırakmadı.

Siyah-Beyazlılar'a, Vodafone Park Stadı'nda büyük bir destek vardı. 42 bin kişilik stattaki mücadeleyi yaklaşık 38 bin taraftar izledi. Kara Kartal'ın seyircisi daha ilk dakikadan itibaren tezahüratlara başladı. Bir an olsun susmayan seyirciler, bu desteklerini son dakikaya kadar sürdürdü.

Karşılaşmanın bitmesiyle birlikte de taraftarlar, tüm oyuncularla birlikte yeni yıl öncesi moral açısından da bir hayli önemli olan bu galibiyeti büyük bir coşkuyla kutladılar.

Bu arada mücadeleyi Beşiktaş'ın eski oyuncusu ve eski teknik direktörü Ertuğrul Sağlam da tribünden takip etti. 

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