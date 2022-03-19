Beşiktaş, 3 maçtır galip gelemiyor

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında evinde Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta, galibiyet hasreti 3 maça çıktı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş, 3 maçtır galip gelemiyor
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19 Mart 2022 22:51
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı.

Maça hızlı başlayan ve üst üste pozisyonlar bulan siyah-beyazlı ekip, 16. dakikada Batshuayi'nin golüyle 1-0 öne geçti. Maçın 41 dakikasında Lobjanidze serbest vuruştan golüne engel olamayan Beşiktaş kurduğu baskıdan sonuç alamadı ve sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı.

Bu sezon 18. kez puan kaybı yaşayan siyah-beyazlı takım, aldığı beraberlikle puanını 46'ya yükseltti.

Üst üste üçüncü kez puan kaybı yaşadı

Beşiktaş aldığı beraberlikle üst üste üçüncü kez puan kaybı yaşadı.

Ligin 28. haftasında Medipol Başakşehir ile evinde 2-2 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, geçen hafta ise Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu.

Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, 3 haftada 2 puan alabildi.

Evinde son 4 maçta 3 beraberlik

Beşiktaş evindeki son 4 lig maçında bir galibiyet ve 3 beraberlik aldı.

Söz konusu dönemde Altay'ı 1-0 yenen siyah-beyazlı ekip; Fraport TAV Antalyaspor (0-0), Medipol Başakşehir (2-2) ve Atakaş Hatayspor (1-1) maçlarını beraberlikle tamamladı.

Siyah-beyazlı ekip iç sahadaki 7 karşılaşmada ise 4 galibiyet ve 3 beraberlikle sahadan ayrıldı.

Son 8 maçta 2 galibiyet

Siyah-beyazlı ekip, ligdeki son 8 maçta sadece 2 kez kazanabildi.

Altay (1-0) ve Demir Grup Sivasspor (3-2) maçlarını kazanan Beşiktaş; Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (1-1), Fraport TAV Antalyaspor (0-0), Adana Demirspor (1-1), Medipol Başakşehir (2-2) ve Atakaş Hatayspor (1-1) maçlarını berabere bitirirken, Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu.

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