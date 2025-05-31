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31 Mayıs
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Berna Gözbaşı'dan Kayserispor'a Vefa ve Destek Mesajı: "Bir Gün Değil, Sonsuza Dek"

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un eski başkanı olan Berna Gözbaşı, Kayseri ekibine desteğini vermeye devam ediyor.

calendar 31 Mayıs 2025 21:10
Berna Gözbaşı'dan Kayserispor'a Vefa ve Destek Mesajı: 'Bir Gün Değil, Sonsuza Dek'
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Süper Lig'de kalma mücadelesi veren Kayserispor, zorlu geçen sezonun sonunda ligde kalmayı başardı. Bu başarıda en dikkat çeken isimlerden biri ise kulübün eski başkanı Berna Gözbaşı oldu. Türkiye'nin ilk kadın kulüp başkanı unvanına sahip olan Gözbaşı, takıma olan bağlılığını bir kez daha gösterdi.

"BİR GÜN DEĞİL, SONSUZA DEK"

Sezonun son 9 haftasında Kayserispor'un hiçbir maçını kaçırmayan Gözbaşı, özellikle Kayseri'de oynanan karşılaşmalarda tribünlerin en coşkulu isimlerinden biri oldu. Takımına olan desteğini sadece sosyal medya paylaşımlarıyla değil, sahadaki varlığıyla da gösteren Gözbaşı, Kayserispor'a gönülden bağlılığını "Bir gün değil, sonsuza dek" sözleriyle ifade etti.


Kayseri halkının ve taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaşan Berna Gözbaşı, sadece yöneticilik kariyerindeki başarılarıyla değil, güçlü duruşu ve spora kattığı vizyonla da takdir topluyor. Gözbaşı, başkanlığı döneminde kulübe kazandırdığı profesyonel yönetim anlayışı ve mücadele ruhuyla Kayserispor tarihinde özel bir yer edindi. Bugün de tribünde yerini alarak, "görevim bitti ama sevgim bitmedi" mesajını tüm sporseverlere verdi.

Gözbaşı'nın bu vefalı duruşu, sadece Kayserispor camiası için değil, Türk futbolu adına da önemli bir örnek teşkil ediyor. Kadınların sporda ve özellikle futbol yönetiminde daha çok yer alması gerektiğini defalarca vurgulayan Gözbaşı, bu tutumuyla hem öncü hem de ilham kaynağı olmaya devam ediyor.

Haber:(Faruk AYDEMİR)

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