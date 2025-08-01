31 Temmuz
AEK Larnaca-NK Celje
2-1
31 Temmuz
Haecken-Anderlecht
6-3
31 Temmuz
CFR Cluj-Lugano
1-0UZS
31 Temmuz
FC Utrecht-FC Sheriff
4-1
31 Temmuz
Shakhtar-Beşiktaş
2-0
31 Temmuz
Braga-Levski
1-0UZS
31 Temmuz
Legia Warszawa-Banik Ostrava
2-1
31 Temmuz
Hibernian-FC Midtjylland
1-2UZS
31 Temmuz
Spartak Trnava-Hibernians
5-1
31 Temmuz
Sabah FK-Petrocub
4-1
31 Temmuz
Başakşehir-Cherno More
4-0
31 Temmuz
Sporting CP-Benfica
0-1
31 Temmuz
Kayserispor-Alanyasporr
0-2
31 Temmuz
Khorfakkan-Konyaspor
18:30
31 Temmuz
Roma-Cannes
3-0
31 Temmuz
Villarreal-Genoa
1-3
31 Temmuz
Real Oviedo-Villarreal
0-0
31 Temmuz
Kazan-Torpedo Moscow
0-0IPT
31 Temmuz
Kazan-FC Orenburg
2-0

Benfica, Portekiz Süper Kupa şampiyonu!

Benfica, Portekiz Süper Kupası'nda Sporting'i 1-0 mağlup etti ve kupayı 10. kez müzesine götürdü.

calendar 01 Ağustos 2025 01:14
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Benfica, Portekiz Süper Kupa şampiyonu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Benfica, Portekiz Süper Kupası'nda Sporting ile karşılaştı. Estadio Algarve'de oynanan mücadeleyi Benfica, 1-0 kazandı.

Benfica'ya kupayı getiren golü 50. dakikada Pavlidis kaydetti. 

Bu sonuçla birlikte Benfica, Portekiz Süper Kupası'nı tarihinde 10. kez müzesine götürdü.

Milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu, ilk 11'de başladığı karşılaşmada 80 dakika forma giydi.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.