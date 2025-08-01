Benfica, Portekiz Süper Kupa şampiyonu!

Benfica, Portekiz Süper Kupası'nda Sporting ile karşılaştı. Estadio Algarve'de oynanan mücadeleyi Benfica, 1-0 kazandı.
Benfica'ya kupayı getiren golü 50. dakikada Pavlidis kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Benfica, Portekiz Süper Kupası'nı tarihinde 10. kez müzesine götürdü.
Milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu, ilk 11'de başladığı karşılaşmada 80 dakika forma giydi.
Benfica'ya kupayı getiren golü 50. dakikada Pavlidis kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Benfica, Portekiz Süper Kupası'nı tarihinde 10. kez müzesine götürdü.
Milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu, ilk 11'de başladığı karşılaşmada 80 dakika forma giydi.