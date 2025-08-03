Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu kararı!

Dört sezon Galatasaray forması giydikten sonra 2024 yazında 12 milyon Euro bonservisle Benfica'ya giden Kerem Aktürkoğlu, Portekiz devi için çıktığı 53 resmi maçta 16 gol atıp 13 asist yaptı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe 'ye, kanat hedefi olarak belirlediği Kerem Aktürkoğlu'nun kulübü Benfica'dan kötü haber geldi.Portekiz basınından O Jogo'nun haberine göre; Portekiz temsilcisi, Bruma'nın sakatlığı ve Feyenoord forması giyen Anis Hadj Moussa transferinin başarısızlıkla sonuçlanması sebebiyle Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosunda tutmak istiyor.Benfica'nın bu kararı almasından ki diğer sebep ise yaklaşan UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme maçlarından kaynaklanıyor. Lizbon temsilcisi, 6 Ağustos Çarşamba günü saat 20.00'de Fransa'da Nice ekibine konuk olacak.Fenerbahçe, milli oyuncu için henüz bir resmi teklif sunmadı ama ilgi devam ediyor.