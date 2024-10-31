Benfica 9 dakikada işi bitirdi! Kerem ve Orkun yarı finalde!

Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Benfica, Portekiz Lig Kupası çeyrek final maçında Santa Clara'yı 3-0 yendi ve adını yarı finale yazdırdı.

Haber; Sporx.com ve Ajanslar, Fotoğraf; Imago
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Benfica 9 dakikada işi bitirdi! Kerem ve Orkun yarı finalde!
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31 Ekim 2024 01:21
Son güncelleme 31 Ekim 2024 01:32
Portekiz Lig Kupası çeyrek final karşılaşmasında Benfica, Santa Clara'yı konuk etti.

Estadio da Luz'da oynayan maçı ev sahibi 3-0 kazandı ve yarı finale yükseldi.

İlk yarının golsüz eşitlikle tamamlandığı maçta goller ikinci yarıda geldi.

PAVLIDIS DAMGA VURDU

Angel Di Maria, 71. dakikada vole ile şık bir gol atarak perdeyi açtı. Di Maria'nın golünde asist yapan Vangelis Pavlidis, 76 ve 80. dakikalarda attığı gollerle skoru belirledi.

YARI FİNALE YÜKSELDİ

Mücadeleyi 3-0 galip tamamlayan Benfica, Portekiz Kupası'nda yarı finale yükselen takım oldu.

MİLLİLER NE YAPTI?

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Kerem Aktürkoğlu, 78. dakikada yerini Andreas Schjelderup'a bıraktı. Orkun Kökçü ise ikinci yarının başında Renato Sanches'in yerine oyuna girdi.

 

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