Portekiz Lig Kupası çeyrek final karşılaşmasında Benfica, Santa Clara'yı konuk etti.



Estadio da Luz'da oynayan maçı ev sahibi 3-0 kazandı ve yarı finale yükseldi.



İlk yarının golsüz eşitlikle tamamlandığı maçta goller ikinci yarıda geldi.



PAVLIDIS DAMGA VURDU



Angel Di Maria, 71. dakikada vole ile şık bir gol atarak perdeyi açtı. Di Maria'nın golünde asist yapan Vangelis Pavlidis, 76 ve 80. dakikalarda attığı gollerle skoru belirledi.



YARI FİNALE YÜKSELDİ



Mücadeleyi 3-0 galip tamamlayan Benfica, Portekiz Kupası'nda yarı finale yükselen takım oldu.



MİLLİLER NE YAPTI?



Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Kerem Aktürkoğlu, 78. dakikada yerini Andreas Schjelderup'a bıraktı. Orkun Kökçü ise ikinci yarının başında Renato Sanches'in yerine oyuna girdi.







