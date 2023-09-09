Belçika deplasmanda kazanmayı bildi

EURO 2024 elemeleri 4. haftasında Belçika, Dalga Arena'da oynanan maçta Azerbaycan'ı 1-0 mağlup etti.
Belçika'ya galibiyeti getiren golü 38. dakikada Yannick Carrasco kaydetti.
Belçika bu galibiyetle beraber puanını 10'a yükseltti ve 1. sıraya yerleşti. Azerbaycan ise 1 puanda kalarak son sırada yer aldı.
Belçika bir sonraki karşılaşmada sahasında Estonya'yı ağırlayacak. Azerbaycan ise bay geçecek.
Belçika'ya galibiyeti getiren golü 38. dakikada Yannick Carrasco kaydetti.
Belçika bu galibiyetle beraber puanını 10'a yükseltti ve 1. sıraya yerleşti. Azerbaycan ise 1 puanda kalarak son sırada yer aldı.
Belçika bir sonraki karşılaşmada sahasında Estonya'yı ağırlayacak. Azerbaycan ise bay geçecek.