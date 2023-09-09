Belçika deplasmanda kazanmayı bildi

EURO 2024 elemeleri 4. haftasında Belçika, Dalga Arena'da oynanan maçta Azerbaycan'ı 1-0 mağlup etti.



Belçika'ya galibiyeti getiren golü 38. dakikada Yannick Carrasco kaydetti.



Belçika bu galibiyetle beraber puanını 10'a yükseltti ve 1. sıraya yerleşti. Azerbaycan ise 1 puanda kalarak son sırada yer aldı.



Belçika bir sonraki karşılaşmada sahasında Estonya'yı ağırlayacak. Azerbaycan ise bay geçecek.



