Beckham ve Neville'den Salford City hamlesi!

Manchester United efsaneleri David Beckham ve Gary Neville, İngiltere 4. Ligi ekiplerinden Salford City'nin kontrolünü yeni bir konsorsiyumla devralarak kulübü üst liglere taşımayı hedefliyor.



Beckham ve Neville, daha önce "Class of 92" olarak bilinen eski takım arkadaşlarıyla ortak sahip oldukları Salford'da şimdi yönetimi devraldı.



YENİ ORTAKLAR, YENİ YATIRIMLAR



Peter Lim'in çoğunluk hissesini 2024'te devretmesinin ardından yatırımcı arayışına giren Beckham-Neville ikilisi, aralarında ABD'li yatırımcı Declan Kelly ve Lawn Tennis Association Başkanı Lord Mervyn Davies'in de bulunduğu bir grup isimle ortak oldu. Konsorsiyumun kulübe 5 yıl içinde 15-20 milyon dolar yatırım yapacağı bildirildi. Her bir ortak %5 ya da %10 hisseye sahip olacak.



HEDEF: ÖNCE CHAMPIONSHIP, SONRA PREMIER LİG



Yeni dönemde hedef, kısa vadede Championship'e yükselmek. Beckham, "Hayalimiz her zaman en üst seviyeye çıkmak. Premier Lig hedefimiz var ama adım adım gideceğiz" dedi. Neville ise "Bu sadece romantik bir yatırım değil. Bölge halkını, altyapıyı ve kulübü büyütmek için varız" diye konuştu.



SAHADA DEĞİL, PLANDA VARLAR



Yeni yatırımcılar doğrudan sahaya müdahil olmayacak. Kulüp yönetimi için CEO arayışı devam ederken, Beckham büyük kararlarda söz sahibi olacağını belirtti. "Her büyük kararda ben varım. Kulübe olan bağlılığım bu," diyen Beckham, Salford'u futbol mirasının bir parçası olarak gördüğünü söyledi.