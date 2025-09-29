Bayern Münih'ten Woltemade transferine tepki!

Bayern Münih'in eski CEO'su Karl-Heinz Rummenigge, genç forvet Nick Woltemade'nin yüksek bonservis bedeliyle transfer olmasına tepki gösterdi.



70 yaşındaki futbol adamı, Bayerischer Rundfunk'a yaptığı açıklamada, bu seviyedeki ücretleri "akıl dışı" olarak nitelendirdi.



Rummenigge, "Artık makul olmayan büyüklükte rakamlar konuşuluyor. Tüm talepler karşılanmamalı" diyerek Bayern yönetiminden Uli Hoeness, Herbert Hainer, Max Eberl ve Jan-Christian Dreesen'e mesaj verdi.

Genç futbolcunun Stuttgart'tan ayrılarak İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'a transfer olması üzerine Rummenigge oldukça net konuştu.Alman medyasına yansıyan bilgilere göre 23 yaşındaki golcü için ödenen bonservis yaklaşık 90 milyon euro.Rummenigge, profesyonel futbolda transfer ücretleri ve maaşların hızla yükselmesinin sürdürülebilir olmadığını vurguladı.FIFA ve UEFA'ya ortak bir diyalog çağrısında bulunan deneyimli futbol adamı,sözleriyle uyarıda bulundu.