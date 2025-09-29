29 Eylül
Beşiktaş-Kocaelispor
20:00
29 Eylül
Keçiörengücü-Pendikspor
0-0
29 Eylül
Vanspor FK-Amed Sportif
1-075'
29 Eylül
A.Demirspor-Sarıyer
20:00
29 Eylül
Sakaryaspor-Sivasspor
20:00
29 Eylül
Everton-West Ham United
22:00
29 Eylül
Valencia-Real Oviedo
22:00
29 Eylül
Parma -Torino
19:30
29 Eylül
Genoa-Lazio
21:45
29 Eylül
Arouca-FC Porto
22:00

Bayern Münih'ten Woltemade transferine tepki!

Bayern Münih'in efsane ismi Karl-Heinz Rummenigge, Nick Woltemade için konuşulan 90 milyon Euro'luk transfer bedelini ağır sözlerle eleştirdi.

calendar 29 Eylül 2025 17:58 | Son Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2025 18:00
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Bayern Münih'ten Woltemade transferine tepki!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Bayern Münih'in eski CEO'su Karl-Heinz Rummenigge, genç forvet Nick Woltemade'nin yüksek bonservis bedeliyle transfer olmasına tepki gösterdi. 

70 yaşındaki futbol adamı, Bayerischer Rundfunk'a yaptığı açıklamada, bu seviyedeki ücretleri "akıl dışı" olarak nitelendirdi.

Rummenigge, "Artık makul olmayan büyüklükte rakamlar konuşuluyor. Tüm talepler karşılanmamalı" diyerek Bayern yönetiminden Uli Hoeness, Herbert Hainer, Max Eberl ve Jan-Christian Dreesen'e mesaj verdi.



"BU KADAR ÇOK PARA ÖDEYEN APTAL..."

Genç futbolcunun Stuttgart'tan ayrılarak İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'a transfer olması üzerine Rummenigge oldukça net konuştu. 

"Stuttgartlıları kutlamak gerekiyor. Bu kadar çok para ödeyen bir aptal buldukları için tebrik etmekten başka bir şey yapamam. Biz Münih'te asla böyle bir transfer yapmazdık." 

Alman medyasına yansıyan bilgilere göre 23 yaşındaki golcü için ödenen bonservis yaklaşık 90 milyon euro.

"BU ŞEKİLDE DEVAM EDEMEZ"

Rummenigge, profesyonel futbolda transfer ücretleri ve maaşların hızla yükselmesinin sürdürülebilir olmadığını vurguladı. 

FIFA ve UEFA'ya ortak bir diyalog çağrısında bulunan deneyimli futbol adamı, "Her yıl daha yüksek, daha ileri, daha hızlı olamayız. Maaşlar ve transfer ücretleri giderek yükseliyor. Bu şekilde devam edilemez." sözleriyle uyarıda bulundu.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
3 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
6 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
7 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
8 Antalyaspor 7 3 1 3 7 8 10
9 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
10 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
13 Rizespor 6 1 2 3 4 9 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 7 0 5 2 5 13 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.