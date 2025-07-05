Bayern Münih'te, Rafael Leao defteri kapandı!

Bayern Münih Başkanı Uli Hoeness, yaptığı açıklamalarla birlikte Rafael Leao transferi hakkında son sözü söyledi.



Leao transferi hakkında açıklama yapan Hoeness, " Rafael Leao için Milan ile bazı görüşmeler yapıldı. İleri düzeyde görüşmeler değildi ve konu kapandı. Leao'yu transfer etmiyoruz." dedi ve son sözü söyledi.



İtalyan ekibi Milan, Portekizli yıldızı Rafael Leao için 100 milyon Euro bonservis bedeli belirlemişti.



2024-2025 sezonunda Milan formasıyla 50 karşılaşmada görev alan Leao, 12 gol atarken 13 tane de asist yaptı.