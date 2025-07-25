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Bayern Münih gözünü Luis Diaz'a dikti

Alman devi Bayern Münih, Liverpool'da top koşturan Luis Diaz için girişimlere başladı. Liverpool'un istediği rakam bonuslarla birlikte 80 milyon euro.

calendar 25 Temmuz 2025 12:44
Fotoğraf: Imago
Bayern Münih gözünü Luis Diaz'a dikti
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Alman devi Bayern Münih, teknik direktörü Vincent Kompany önderliğinde transfer çalışmalarına devam ediyor.

Hücum hattına ekleme yapmak isteyen Bayern Münih'in hedefindeki isim ise Luis Diaz.

Sacha Tavolieri'nin haberine göre Bayern Münih Luis Diaz için olan ilgisini Liverpool'a belirtti.

Kolombiyalı oyuncu için Liverpool'un talep ettiği miktar 70 milyon euro + 10 milyon değerinde bonus.

Luis Diaz'ın Bayern Münih'e transferinde yakın zamanda önemli gelişmeler yaşanması bekleniyor.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonda 50 maça çıkan Luis Diaz, 50 maça çıktı ve 17 gol 8 asistlik katkıda bulundu.

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